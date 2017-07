Justin Bieber arrêté par la police : Toutes les photos de son arrestation

A peine rentré au bercail que Justin Bieber se fait déjà remarquer par les forces de l'ordre. Alors que le chanteur vient de terminer la partie européenne de son Purpose World Tour, il s'est fait arrêter par la police de Los Angeles, samedi 15 juillet.

Qu'on se rassure, le Biebs qui s'est promis de ne plus jamais retourner en prison, a retenu la leçon de ses erreurs passées et ce n'est que pour un délit mineur qu'il s'est fait intercepter par la police locale. Au volant de son Mercedes G-Wagon dans les rues de Beverly Hills, il conduisait son téléphone à la main, d'après le toujours bien informé TMZ.

Le site américain ne précise pas si l'interprète de What Do You Mean était en train de parler au téléphone ou s'il envoyait un texto au moment de son arrestation.

Contrairement à ses dérapages passés, l'ex-compagnon de la chanteuse Selena Gomez est resté "calme et coopératif", ce qui lui a valu de s'en tirer avec une simple amende. Le jeune artiste qui repartira sur les routes à la fin du mois, a accepté la sanction et est reparti sans faire de scène. Les temps changent, Justin Bieber aussi !

Coline Chavaroche