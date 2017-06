Justin Bieber et la prison : "Plus jamais ça !"

Justin Bieber veut montrer l'exemple. Trois ans après avoir multiplié les dérapages et démêlés judiciaires, le chanteur canadien entend bien prouver que tout le monde peut changer. Après avoir fait son mea culpa en direct à la télé, dans l'émission d'Ellen DeGeneres , puis publié son album Purpose, qui véhicule un message fort, c'est sur les réseaux sociaux qu'il oeuvre.

Ce lundi 19 juin, le Biebs a publié la photo d'identité prise lors de son arrestation en 2014, après qu'il ait été arrêté pour conduite sous influence. L'ancien chanteur à mèche a aussi connu des problèmes de drogue et de nombreuses altercations avec des photographes. Néanmoins, il n'est pas fier de son passé trouble, loin de là.

"Mugshot. La prison n'est pas un en droit cool où aller. Ce n'est pas fun. Plus jamais ça", a-t-il écrit en légende du cliché, qu'il a partagé avec ses 88,8 millions d'abonnés. S'il n'a fait qu'un court séjour derrière les barreaux, dans le cadre de sa garde à vue, le chanteur de 23 ans n'a pas échappé aux travaux d'interêt général et s'est rendu utile à la communauté pour racheter ses fautes.

Depuis qu'il a repris sa vie en main, Justin Bieber veut être une inspiration pour les jeunes qui le suivent de longue date. La semaine dernière, l'interprète de What Do You Mean s'est justement offert un nouveau tatouage à la symbolique très forte puisqu'il s'est fait encrer "meilleur à 70 ans" pour dire qu'avec l'âge, on apprend de ses erreurs afin de devenir une personne encore meilleure.

Sur Instagran, dans le bloc des commentaires, certains de ses fans veulent d'ores et déjà y voir le titre d'une de ses prochaines chansons. Justin n'a pour l'instant encore rien confirmé.