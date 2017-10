Marilyn Manson tacle Justin Bieber, tombé dans "une secte religieuse sexuelle"

Marilyn Manson se paye Justin Bieber. Interviewé dans l'émission de radio The Scully Show, l'artiste de 48 ans s'en est vivement pris au chanteur de 23 ans, le qualifiant de "fille" ayant la "mentalité d'un écureuil".

L'année dernière, l'interprète de Sorry s'était attiré les foudres de Marilyn Manson après avoir utilisé son nom et son visage dans certaines pièces du merchandising de sa tournée Purpose sans son accord. Questionné par l'animatrice Cindy Scully, qui lui a demandé "pourquoi" Justin Bieber ne s'était pas directement adressé à lui avant de mettre en vente des T-shirts à son effigie, Marilyn Manson a sèchement répliqué : "Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment fonctionne l'esprit d'un écureuil."

S'il a assuré qu'il ne voulait physiquement pas s'en prendre à l'ex de Selena Gomez, l'interprète du nouvel album Heaven Upside Down (récemment hospitalisé après s'être pris le décor d'un de ses concerts) a expliqué qu'il n'avait pas apprécié les récentes réflexions du Biebs, qui se serait amusé à le narguer. "Il portait l'un des T-shirts sur lesquels mon nom apparaît et il m'a dit : 'Tu es de nouveau connu grâce à moi.' Très mauvaise idée de me dire ça. C'était vraiment la réflexion d'un petit m**deux arrogant", a poursuivi Marilyn Manson, qui a confié qu'il n'avait toutefois pas l'intention de s'attaquer légalement à son rival.

La star du metal a également évoqué avec sarcasme les étranges fréquentations de Justin Bieber, fervent adepte de l'église évangélique Hillsong Church gérée par le pasteur Carl Lentz, son nouveau maître à penser. "Il est dans une sorte de secte religieuse sexuelle avec une version asiatique de Dave Navarro [guitariste ayant travaillé avec les groupes Nine Inch Nails et Red Hot Chili Peppers, ndlr], apparemment. Le mec ne porte pas de haut, je ne sais pas trop. Mais non, je n'aime pas me battre avec les filles, donc je ne me battrai pas avec Justin Bieber", a-t-il conclu. Trop tard ?