Justin Bieber n'est pas le bienvenu dans la famille de Selena Gomez pour Noël

Voilà près de deux mois que Selena Gomez et Justin Bieber ont renoué le contact, passant le plus clair de leur temps ensemble et roucoulant devant les caméras. Trois ans après leur ultime rupture, les amants terribles sont bien déterminés à mettre toutes les chances de leur côté pour faire marcher leur histoire d'amour. Et si la mère du chanteur canadien a d'ores et déjà donné sa bénédiction, la pilule est plus difficile à avaler du côté de la famille de la jeune femme.

Selon les informations publiées lundi 11 décembre 2017 par le site du magazine People, l'interprète de Purpose se bat toujours férocement pour tenter de regagner la confiance de l'entourage de sa chérie. "Il doit prouver qu'il est un meilleur petit ami", a révélé un proche. Les fêtes de fin d'année arrivant à grands pas, il y a donc fort à parier que les tourtereaux passeront Noël chacun de leur côté, leur réconciliation étant encore trop récente. "La famille de Justin a toujours aimé Selena, mais la famille de Selena est encore mécontente de la voir avec Justin. Selena n'amène pas Justin aux événements familiaux. Elle passera Noël avec sa famille. Pour l'heure, Justin n'est pas invité", a-t-on assuré.

Justin est un être infâme

Le 30 octobre dernier, un membre de la famille de Selena Gomez avait confirmé la brouille auprès du site TMZ. "Justin est un être infâme que nous n'accepterons jamais. Tant qu'ils restent en contact, c'est irrespectueux pour toutes les personnes qui l'entourent, mais c'est aussi irrespectueux pour elle", avait-on déclaré. Pour justifier cette prise de position, il avait été précisé que l'entourage de Selena Gomez portait la responsabilité de sa dépression et de son passage en rehab au mauvais comportement de Justin Bieber lorsqu'ils étaient en couple. Pour rappel, les deux chanteurs s'étaient fréquentés par intermittences entre 2010 et 2014.

Si les tensions sont donc palpables, elles n'ont vraisemblablement aucune influence sur la relation des jeunes tourtereaux. Pour le moment. "Tout va bien entre Justin et Selena. Ils passent toujours beaucoup de temps ensemble, mais se montrent plus discrets. Ils se rendent à l'église, partagent des dîners et flânent ensemble", a conclu l'informateur au magazine People. On verra si cela leur suffira...