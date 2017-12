Selena Gomez soutenue par la mère de Justin Bieber : "S'il l'aime, je l'aime"

Si la famille de Selena Gomez n'approuve pas forcément ses retrouvailles avec lui, Justin Bieber peut néanmoins se satisfaire d'avoir le soutien sans faille de sa mère, Pattie Mallette. Interviewée samedi 9 décembre 2017 par le magazine People, la femme de 41 ans s'est exprimée sur les amours de son fils, révélant qu'elle entretenait d'excellents rapports avec celle qui fait battre son coeur. "Je n'en sais pas beaucoup sur leur relation parce qu'il ne partage pas beaucoup de choses, mais je l'adore, a-t-elle confié au sujet de la chanteuse de 25 ans. Je soutiens tout ce qu'il fait. S'il l'aime, je l'aime. Et je l'ai rencontrée, nous avons un lien privilégié. Je ne peux pas vraiment parler pour eux car cela les regarde", a-t-elle déclaré.

Il grandit et je suis fière de lui

Ces confidences ont été faites lors d'un gala de charité contre l'exploitation sexuelle, le Justice Speaks Holiday Benefit Luncheon. Justin Bieber était présent pour soutenir sa mère, connue pour son engagement auprès de plusieurs associations. S'il ne s'est pas directement adressé à la presse, il a en tout cas entendu sa mère s'épancher avec beaucoup de tendresse à son sujet. "Je crois qu'il veut juste porter son attention sur Dieu, il essaye de comprendre ce qui compte le plus. Il essaye de vivre une vie normale dans un monde anormal, il essaye de trouver cet équilibre. Il grandit et je suis fière de lui", a-t-elle ajouté.

Sur Instagram, l'interprète de Purpose a réagi à ces propos par un tendre message. "Je t'aime maman !! Tellement fier de toi et de ta générosité envers les gens... tu m'inspires pour devenir meilleur...", a-t-il écrit en légende d'une photo prise au cours du gala. Aucun doute que le jeune homme de 23 ans est donc très heureux des déclarations de sa mère, qui lui donne sa bénédiction pour vivre sa vie telle qu'il l'entend. Pour rappel, Selena Gomez et Justin Bieber se sont réconciliés fin octobre, trois ans après leur dernière rupture. Les ex-amants terribles s'étaient fréquentés par intermittences entre 2010 et 2014.