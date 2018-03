Selena Gomez a frôlé la mort : Une "artère a rompu" après sa greffe de rein

Comme elle l'avait elle-même confié en novembre dernier, Selena Gomez aurait pu mourir si elle n'avait pas reçu une greffe de rein qui lui permet aujourd'hui d'avoir plus de forces pour combattre son lupus. Ce que les fans ignoraient en revanche, c'est que la chanteuse de 25 ans a également échappé à la mort après l'intervention chirurgicale, en juin 2017.

Interviewée jeudi 8 mars 2018 par W Magazine, sa donneuse, son amie Francia Raisa, a ainsi révélé que l'interprète de Bad Liar avait souffert de complications post-opératoires. "Quelques heures après notre opération, je me suis réveillée et j'ai reçu un texto d'elle me disant : 'J'ai vraiment peur.' Mon rein était très actif (...) et l'une de ses artères a rompu. Ils l'ont opérée en urgence pour extraire une veine de sa jambe qui a servi pour construire une nouvelle artère afin que mon rein reste en place... Elle aurait pu mourir", a-t-elle déclaré.

La jeune femme de 29 ans a également expliqué avoir mis du temps à se remettre d'une telle opération. "La guérison a été difficile. Je ne voulais pas manger, je ne voulais rien boire", a-t-elle confié. Selena Gomez et Francia Raisa ont finalement pris leur temps avant d'annoncer ce qu'elles avaient traversé ensemble. La chérie de Justin Bieber avait officialisé la nouvelle en septembre 2017 sur son compte Instagram. "On ne voulait rien dire à personne parce que le temps de récupération a été dur pour nous deux. On voulait se sentir normales et ne pas attirer l'attention sur nous", a-t-elle conclu.