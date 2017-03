Thierry Ardisson : Qui est Manon, la talentueuse fille aînée de l'animateur ?

Interviewé dans la nouvelle édition du magazine Playboy pour évoquer sa carrière, ses folles années jeunesse ou bien encore ses futures productions au cinéma, Thierry Ardisson avait également profité de son entretien pour mentionner sa fille aînée, Manon.

Née en 1989, la jeune femme partage la même passion que son célèbre papa pour développer des projets dans le septième art. Tout comme lui, elle est productrice de films indépendants et a récemment marqué l'industrie cinématographique avec son film God's Own Country, qui a été présenté à la Berlinale en février, mais qui a surtout eu de belles retombées fin janvier au Festival du film de Sundance en remportant le World Cinema Directing Award. Une jolie distinction qui n'a pas manqué d'émouvoir Thierry Ardisson. "J'ai aussi des projets avec ma fille Manon qui vit à Londres, elle vient de remporter un prix à Sundance, c'est dingue non ? Je suis très fier d'elle", a-t-il déclaré à Playboy.

En 1992, les téléspectateurs découvrait son joli minois pour la première fois

La production étant une véritable affaire de famille, Manon Ardisson dirige à Londres Ardimages UK, la branche internationale de la société de production de cinéma créée par son père. En parallèle, elle a aussi fondé sa propre entreprise, Cat&Bear Pictures, avec son ami Samuel de Ceccatty. Parmi ses projets notables, on peut citer le premier long métrage du Vénézuélien Jorge Thielen Armand, La Soledad, qu'elle avait co-produit et qui avait été sélectionné au Festival international du film de Miami.

Sur son profil Twitter, qui lui sert de plateforme pour sa carrière, Manon Ardisson ne laisse rien passer au sujet de sa vie privée. Tout juste découvre-t-on ces quelques mots dans sa description : "Productrice de films qui aime surtout les comédies, les romances et les histoires LGBT... en résumé mon film préféré est Harold et Maude", a-t-elle écrit à son sujet. On n'en saura pas plus. Une chose est sûre, la fillette de 3 ans que les téléspectateurs découvraient en 1992 sur les genoux de son papa a bien grandi et est promise à une bel avenir professionnel.