Thierry Ardisson : Un de ses invités a "la haine" et s'en prend à lui

Après s'être attiré les foudres du fils de Pablo Escobar il y a quelques semaines, Thierry Ardisson est actuellement vivement critiqué par Vald. Invité sur le plateau de Salut les Terriens ! le 23 septembre dernier, le rappeur a notamment été dérangé par une question sur sa vie privée.

"Je suis outrée de l'interview de Thierry Ardisson. J'ai grave la haine. Je déteste la télé", déclare d'entrée le chanteur dans un post diffusé sur Twitter et Instagram. Déjà agacé d'avoir été qualifié d'"Eminem français", Vald a surtout peu apprécié que l'Homme en noir lui parle de son frère qui s'est converti à l'Islam. "J'en ai parlé dans une interview écrite il y a quatre ans. je n'en parle jamais et là, il insiste sur le fait qu'il est musulman. Et j'explique que mon frère est revenu à ses croyances de base et là tout le monde applaudit...", poursuit le chanteur.

Gêné que l'on aborde sa vie privée, celui qui était "venu parler musique" a donc demandé à ce que la séquence soit retirée. Une requête qui a été acceptée. Sauf que voilà, sur C8, tout a été diffusé. "Tout ça, ça ne regarde personne. Je leur ai demandé de retirer et ils ont dit oui qu'il n'y avait pas de problème et il le publie quand même... J'ai grave la haine, c'est fini la télé", conclut-il.

Comme à son habitude, Thierry Ardisson devrait rapidement répliquer.