Thierry Moreau et Bertrand Chameroy : Les anciens de TPMP réunis à la télé !

Ce 30 mai 2017, Thierry Moreau a fait part de son excitation sur les réseaux sociaux. L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 vient tout juste de débarquer sur le tournage de Fort Boyard (France 2), où il a même pu retrouver sur place un ancien camarade... Bertrand Chameroy !

Sur Twitter, le directeur de Télé 7 jours multiplie en effet les clichés depuis la fin de matinée. Mais après avoir publié une photo du fort depuis la mer et une photo d'un sablier, Thierry Moreau (52 ans) a fait savoir qu'il partageait son aventure avec Bertrand Chameroy (28 ans) en immortalisant l'animateur d'OFNI (W9) que l'on annonce au casting de Danse avec les stars 8 (TF1) en train de découvrir lui aussi les lieux avec appréhension.

"Épiques retrouvailles avec mon Thierry Moreau", a de son côté indiqué Bertrand Chameroy sur Twitter en légende d'un cliché de lui et son ancien camarade de TPMP sur le toit du fort. Une image qui a fait plaisir à de nombreux internautes. "Coucou les amours, bon tournage à vous, je vous aime de ouf !", "Le meilleur duo de TPMP", "Grande classe la photo, on a hâte de voir l'émission et surtout ramenez beaucoup de sous pour votre association !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Sur place, Thierry Moreau et Bertrand Chameroy feront notamment équipe avec Émilie Besse, Audrey Pulvar et Florent Manaudou.