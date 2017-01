Thierry Olive drague lourdement Évelyne Thomas... devant sa femme !

Lundi 30 janvier, C'est mon choix (Chérie 25) a convié des personnalités qui ont trouvé l'amour grâce à la télévision. Au cours de l'émission, notre Thierry Olive national de L'amour est dans le pré (M6) s'est fait remarquer dès son entrée sur le plateau... en draguant ouvertement Évelyne Thomas, en présence de son épouse Annie !

"Bonjour Évelyne, olalalala t'es encore plus belle qu'à la télé, oh et puis t'as mis la jupe aujourd'hui", a commencé Thierry avec enthousiasme après avoir rejoint l'animatrice au centre du plateau tandis que sa femme l'attendait sur les canapés. "Dis donc, t'es pas en train de me draguer, Thierry ?!", a aussitôt rétorqué la principale intéressée. Et l'éleveur de 48 ans de poursuivre son discours de séducteur : "Non non... Oh, je sais pas... Il y a trois jours, je connaissais pas l'émission, et avant d'aller traire mes vaches, un soir, je me suis dit 'il faut que je regarde'. J'ai regardé un petit peu et il y avait un monsieur qui était contre les femmes habillées de façon assez sexy, et toi tu n'étais pas habillée en jupe, je m'en rappelle ! Mais t'es magnifique ! Ouais !"

Après cette séquence un brin gênante (avouons-le), Thierry Olive a regagné les canapés rouges de l'émission où l'attendait son épouse Annie qui a su garder le sourire tout au long de ce speech ! Chapeau à elle !

Dans la même émission, les téléspectateurs de Chérie 25 ont pu prendre des nouvelles d'Ali et Alia de Secret Story 9, Mélanie et Bastien de Secret Story 10 et Florie et Florian de Qui veut épouser mon fils ?

