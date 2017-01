Florie et Florian (Qui veut épouser mon fils ?) en couple pendant l'émission !

Trouver le grand amour à la télévision, c'est possible ! Nombreux sont les candidats à avoir rencontré leur âme soeur dans une émission, parmi lesquels Ali et Alia (Secret Story 9), Thierry Olive et Annie (L'amour est dans le pré, saison 7), Bastien et Mélanie (Secret Story 10) ou encore Florie et Florian (Qui veut épouser mon fils 3 ?). Ces derniers étaient d'ailleurs invités à parler de leur belle idylle sur le plateau de C'est mon choix (Chérie 25), lundi 30 janvier 2017.

L'occasion de découvrir que Florie et Florian ont fait des petites cachotteries à la production et aux téléspectateurs. Après avoir admis qu'elle avait participé à la télé-réalité de TF1 pour gagner un peu d'argent, la jolie blonde de 27 ans a expliqué ne pas avoir eu le coup de foudre pour Florent : "La première fois, je l'ai vu en photo. Il y avait une brève description où il était expliqué qu'il avait 26 ans et qu'il était gérant d'une salle de sport à Saint-Raphaël. Donc j'ai dit au producteur : 'En gros, vous m'avez refilé le kéké du Sud.' En plus sur la photo, il avait un T-shirt un peu moulant."

Toutefois, les deux candidats ont fini par se lier d'amitié et se rapprocher... au point de se mettre en couple à l'abri des caméras. "La production n'était pas au courant, il y avait une semaine de battement entre deux tournages et, durant cette semaine, on ne doit pas entrer en contact normalement. Mais il est venu me voir sur Paris et on a passé une semaine tous les deux. On est sortis ensemble", a révélé Florie. Ils ont cependant fait comme si de rien n'était au moment de repartir tourner à Lisbonne afin de ne pas éveiller les soupçons : "On est arrivés en se faisant la bise comme si on ne se connaissait pas." Et une fois les caméras éteintes, les tourtereaux se retrouvaient pour vivre quelques moments de tendresse.