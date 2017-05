Thomas Hollande et Emilie Broussouloux : Couple amoureux et robe osée à Cannes

C'est plus qu'officiel entre Thomas Hollande et la journaliste sportive Emilie Broussoloux ! Si la belle s'était évertuée à dire qu'entre eux il n'y avait "rien d'officialisé", leur présence au Festival de Cannes prouve le contraire !

Le fils de François Hollande est arrivé sur les marches, très élégant dans son smoking noir, avec la belle brune originaire de Corrèze (le département chéri de l'ancien président de la République). Et force est de reconnaître que la jolie Emilie avait mis le paquet pour aimanter les regards. La journaliste que l'on a pu voir dans Stade 2 était habillée d'une robe noire particulièrement transparente. En effet, elle a laissé entrevoir sa poitrine... et ses tétons. Une tenue pour le moins sexy et osée – mais qui irait la blâmer, tant elle était parfaite – qui n'a pas manqué de faire jaser au passage de la jeune femme.

Voici donc une deuxième apparition pour le jeune couple en quelques semaines. Le mois dernier, ils étaient déjà ensemble pour assister à l'un des derniers dîners officiels de François Hollande au palais de l'Elysée. Avant Thomas, Emilie Broussoloux a partagé la vie du journaliste Julien Pasquet pendant quatre ans, alors que le fils de Ségolène Royal a été en couple avec la chanteuse Joyce Jonathan.