Thomas Hollande : Un grand cap franchi avec sa compagne Emilie Broussouloux...

La preuve que c'est du sérieux entre eux deux. Le 11 avril dernier, François Hollande organisait un de ses derniers dîners d'Etat au palais de l'Elysée en recevant Alpha Condé, le président de la République de Guinée. Si la soirée protocolaire a été marquée par le show historique de Black M et MHD tous les deux originaires de Guinée, et la petite danse très remarquée de Ségolène Royal, une autre présence a également attiré les regards : celui d'Emilie Broussouloux.

En couple avec Thomas Hollande, le fils de François Hollande et Ségolène Royal, la charmante journaliste de 25 ans qui officie dans Télé matin mais aussi sur SFR Sport s'est vue convier au dîner d'Etat. Une soirée à l'Elysée avec beau-papa et belle-maman, difficile de ne pas parler de véritable officialisation...

Interrogée sur sa relation avec le fils du président en décembre dernier, Emilie Broussouloux avait déclaré : "Nous n'avons rien officialisé du tout ! Ce sont les journalistes ! Nous sommes allés à une soirée, et les photographes se sont jetés sur nous... Comme nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas partis en courant."

Dotée d'une très jolie silhouette facile à habiller, la pétillante brune a opté pour une combinaison émeraude et de vertigineux talons signés Louboution, une tenue chic et moderne qui n'avait pourtant rien d'inédit. La jeune journaliste est apparue quelques jours plus tôt avec ce même look sur SFR Sport alors qu'elle évoquait la Premier Ligue et le foot anglais.