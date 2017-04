Black M et MHD : Show historique à l'Elysée, Ségolène Royal dans l'ambiance

Black M et MHD qui chantent leur tube A l'ouest dans le salon cossu de l'Elysée, qui l'aurait cru ? C'est pourtant bien ce qui s'est passé hier soir (mardi 11 avril) à l'occasion du dîner d'Etat organisé par François Hollande. Le président de la République qui vit ces derniers jours de mandat recevait Alpha Condé, le président de la République de Guinée au palais de l'Elysée en présence de son ex-épouse et ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal.

Si la rencontre s'est voulue très protocolaire comme le veut la tradition, une parenthèse musicale est venue troubler l'ambiance stricte de la soirée. Parce qu'ils sont tous les deux originaires de Guinée, les chanteurs Black M et MHD (notamment connu pour son tube Afro Trap Part.3 Champions League) ont été invités à venir chanter. Les deux artistes ont ainsi interprété leur duo A l'ouest qui fait justement référence à leurs origines, et dont une partie du clip a été tournée en Guinée.

Si l'entourage du président Alpha Condé s'est enthousiasmé de la performance, ils ne sont pas les seuls. Ségolène Royal a tout particulièrement aimé la prestation live de Black M et MHD. Pour preuve, la vidéo partagée par l'ancien membre de Sexion d'Assaut sur sa page Instagram.

On y découvre Ségolène Royal devant la scène, habillée d'une veste rose pâle, en train de danser. Plus retenu, François Hollande a quant à lui immortalisé l'instant en prenant une photo avec son smartphone. C'est non sans une certaine fierté que Black M a publié la séquence, sans mentionner le président de la République et sa ministre, mais évoquant un showcase "historique". "Oyé oyé historique premier show case sans booking en direct de l'élysée pour la France et la Guinée #jesuischezmoi #jesuisalouest demande à mon gars @mhdofficiel", a-t-il commenté sur sa page Instagram, postant également une vidéo de son départ du palais de l'Elysée, en baskets sur le tapis rouge. De son côté, MHD - qui a participé au grand concert caritatif "Une nuit à Makala" le 10 avril dernier - a filmé son arrivée, habillé de noir alors qu'il a plutôt l'habitude de porter des maillots de foot...