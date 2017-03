Black M : Il explique l'origine de son surnom

Terrien du samedi soir dans Salut les terriens ! (C8) samedi 11 mars 2017, Black M a évoqué son enfance. L'occasion pour les téléspectateurs qui l'ignoraient encore de découvrir l'origine de son surnom.

C'est dans une chambre de bonne du 7e arrondissement de Paris qu'Alpha Diallo (de son vrai nom) et cinq autres membres de sa famille (parmi lesquels ses parents) résidaient. A l'école, l'interprète de Sur ma route est entouré de "fils et filles de" politiques. Une situation qui le conduit à connaître le racisme dès son plus jeune âge : "Quand on est l'un des seuls blacks dans un quartier comme ça, il y a forcément des regards mauvais. Je me rends compte que je gêne un peu, mais ce n'est pas une souffrance. Je l'ai transformé en force."

Au collège, le chanteur de 32 ans est plus intéressé par le rap que par les cours et se met ainsi à rapper seul dans les rues du 7e arrondissement de Paris, comme l'explique l'animateur Thierry Ardisson. C'est à cette époque que lui est donné son surnom Black Mesrimes, une contraction entre le nom de l'ancien ennemi public numéro un, Jacques Mesrine, et le mot "rimes".

"C'est un grand de mon quartier qui m'a donné ce surnom en hommage à Jacques Mesrine. Je me suis renseigné sur le personnage et j'ai accroché à l'époque", a admis l'ex-membre du groupe Sexion d'Assaut. Et de préciser : "C'est Maître Gims qui m'a ensuite surnommé Black M. Il avait la flemme de dire Black Mesrimes."

Black M peut donc faire un French Kiss au compagnon de Dem Dem et au "grand de [son] quartier".