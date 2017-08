Thomas Pesquet avec son amoureuse Anne : Le retour sur Terre de l'astronaute...

Comment garder les pieds sur Terre après une aventure aussi extraordinaire que celle d'aller dans l'espace ? L'astronaute Thomas Pesquet peut compter sur ses proches pour retrouver ses repères avec sa mission de plus de six mois au-delà de la planète bleue. Dans le magazine Elle, il se confie avec décontraction et tendresse sur son quotidien de terrien.

Lorsqu'il était dans l'espace, Thomas Pesquet avait envoyé un cliché génial pour ses amis futurs mariés dont il est l'un des témoins : il avait ainsi emmené leurs alliances pour les immortaliser dans un cadre exceptionnel ! Cet été, il va donc se rendre dans le sud-est pour leurs noces. Puis, rendez-vous en Normandie chez ses parents, Bordeaux où habite son frère et Lyon, où vit la famille d'Anne Mottet, sa compagne et ingénieur.

"Je vais certainement l'emmener dans un des endroits que j'ai admirés de là-haut

Durant la moitié de l'année, il a été séparée de celle qu'il aime. Si elle est très prise aussi par sa brillante carrière – elle a passé sa thèse à l'INRA et est désormais en charge de politiques d'élevage à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture –, Anne peut enfin passer du temps avec son compagnon. Ce dernier a prévu de faire des voyages très romantiques avec elle : "Je vais certainement l'emmener dans un des endroits que j'ai admirés de là-haut : les Bahamas, avec ce camaïeu de bleus, l'Australie ou l'Afrique de l'Est...", confie-t-il dans Elle.

En plus de partager un CV impressionnant, le couple fait du sport ensemble : "Courir avec Anne (bien plus endurante que moi), réessayer le kitesurf et marcher dans la nature... Des choses toutes simples qui m'ont manqué." En effet, être à des années-lumières des siens lui fait dire : "Quand on est aussi loin, on réalise à quel point certaines personnes sont précieuses. J'ai aussi pris conscience de la fragilité de notre planète." Regarder un film avec sa chérie est donc un plaisir immense mais attention, il tient à choisir l'oeuvre à regarder : "J'ai promis à Anne qu'elle aurait le droit de choisir tous les films des prochaines années car je peux être un peu monomaniaque." On leur souhaite d'innombrables années et de beaux films à partager ensemble.

