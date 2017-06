Thomas Pesquet : Tout sur l'épatante compagne de l'astronaute, Anne Mottet

A peine revenu sur Terre après six mois en mission spatiale, le premier coup de fil de Thomas Pesquet fut pour sa compagne Anne Mottet. Preuve s'il le fallait de leur amour inconditionnel, qui défie le temps et l'espace. Car malgré ses obligations professionnelles, l'ancien pilote de ligne devenu astronaute partage depuis plusieurs années son quotidien avec la pétillante brunette, aussi belle qu'intelligente.

Un quotidien forcément hors du commun vu la profession du jeune homme, qui vit entre la Russie, Cologne et le Texas... quand elle habite à Rome ! Celle qui a passé sa thèse à l'INRA, est désormais en charge de politiques d'élevage à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Autant dire que ce n'est pas tous les soirs que les amoureux dînent ensemble.

D'après les informations du magazine Libé, Thomas et Anne avaient pris l'habitude de se retrouver tous les quinze jours pendant la préparation de l'astronaute, qui s'est entraîné pendant six ans avant de pouvoir entreprendre son voyage. Malgré la distance, le spationaute français et ambassadeur de l'UNICEF ne tarit pas d'éloges à son égard.

"Elle travaille à sauver le monde, développe des cultures résistant aux changements climatiques", a-t-il confié au magazine. Ingénieur, la jeune femme a aussi eu la bonne idée d'organiser une vision conférence chaque semaine entre elle, le scientifique et ses proches pour garder le contact pendant sa mission spatiale. Des proches sur lesquels elle peut aussi compter en l'absence de son amoureux.

"Tout le monde pense à moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'écrivent, qui me disent : 'pendant six mois, tu viens quand tu veux !' Donc je vais avoir des petits tours de famille et d'amis à faire et puis très vite, je vais me remettre au travail. Dès lundi, je retourne à Rome où je suis basée", expliquait-elle à RFI au départ de l'astronaute, en novembre dernier. Forte, indépendante et brillante mais aussi très éprise et visiblement bien organisée, Anne Mottet est aussi épatante que son célèbre compagnon.

Coline Chavaroche