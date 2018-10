Tim Cook (Apple) : Son homosexualité est "le meilleur cadeau de Dieu"

En 2014, Tim Cook faisait publiquement son coming out, devenant ainsi le premier patron d'une multinationale à assumer son homosexualité. Toutefois, le businessman avait été un peu forcé à sortir du silence puisque sa sexualité avait été évoquée sans son accord quelques mois plus tôt à la télévision.

Le patron d'Apple affirme avoir confirmé son homosexualité non pour que d'autres patrons suivent son exemple mais plutôt pour que des jeunes, avec des rêves en tête, ne se sentent pas bloqués en raison de leur orientation sexuelle. "Je n'ai pas fait ça pour les autres patrons. Cela ne m'a même pas traversé l'esprit. J'ai publiquement parlé car je commençais à recevoir les témoignages de gamins qui lisaient quelque part que j'étais gay. J'ai reçu des messages de jeunes harcelés, rejetés par leurs familles, chassés de chez eux, proches du suicide, des choses qui m'ont brisé le coeur", a-t-il confié.

À bientôt 58 ans (son anniversaire est le 1er novembre), Tim Cook vit très bien son homosexualité et il le dit haut et fort. "C'est le meilleur cadeau que Dieu m'a fait. Je suis très fier de cela oui, totalement", a-t-il assuré. Le successeur du regretté Steve Jobs espère que sa démarche aura, à son échelle, un impact sur les plus jeunes pour lesquels il voulait "faire quelque chose".

Thomas Montet