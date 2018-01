Timothée (Les 12 coups de midi) : L'ex-candidat donne de ses nouvelles !

Bon anniversaire Timothée !

Ce jeudi 4 janvier 2018, l'ancien participant des 12 coups de midi (TF1) fêtait ses 25 ans. A cette occasion, l'animateur Jean-Luc Reichmann (57 ans) l'a appelé afin de prendre de ses nouvelles.

"Ça a été une magnifique opportunité de participer à cette émission", a confié le beau brun dans un premier temps. Et de poursuivre concernant ses quelque 354 000 euros de gains : "Et tous les gains que j'ai pu accumuler au cours de cette belle aventure vont m'aider à me lancer dans la vie. Donc c'est une magnifique expérience." Pas peu fier de son ancien protégé, Jean-Luc Reichamnn s'est dit heureux de la bonne image de la jeunesse et de l'agriculture qu'il a véhiculée.

Touchée, Thimothée lui a répondu : "Merci c'est très gentil. C'est un plaisir d'avoir à la fois représenté la jeunesse et l'agriculture. J'en suis très content."

S'il n'a pas clairement dit ce qu'il allait faire de ses gains, l'ex-candidat qui affiche 83 participations à son compteur avait auparavant confié que son argent lui permettrait de succéder à ses parents à la tête de l'exploitation agricole familiale de Cantoin (Aveyron), ainsi que d'effectuer des voyages.