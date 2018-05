Tina Kunakey : La future mariée expose son sexy papa, musclé et canon

Avant que Vincent Cassel ne s'impose comme l'homme de sa vie, Tina Kunakey ne jurait que par deux hommes : son petit frère mais surtout, et avant tout, son père, Robin. Sur Instagram, la belle de 21 ans a profité de l'anniversaire de son paternel pour nous en dire plus sur leur relation. En plusieurs posts, le mannequin dévoile ses sentiments et clame son amour infini. Et le spectateur peut, lui, découvrir que Robin Kunakey est un daddy plutôt canon, musclé et charismatique.

Franco-togolais d'origine, Robin a toujours été une source d'inspiration pour Tina. C'est en tout cas ce qu'elle laisse entendre dans un premier post publié le 23 mai. "Joyeux Anniversaire Papa, merci d'être celui que tu es. Le père le plus tolérant, le père qui m'a toujours écoutée et jamais jugée, le père plus généreux que le plus généreux, le père le plus dévoué et AIMANT du monde, écrit la jeune femme en légende d'une photo où elle pose enfant dans les bras de son père. Merci papa de m'avoir fait part de toutes ces richesses que tu possèdes et de m'avoir appris tout ce que tu sais. La fille que je suis aujourd'hui est si fière de son père, et comme je ne te le dis jamais assez, je t'aime et t'admire du plus profond de mon coeur."