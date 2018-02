Tom Hardy : La star de "Venom" tripotée de toute part, et pour cause...

Le célèbre Madame Tussauds de Londres fait sa révolution. Le 8 février 2018, alors que la première bande-annonce du très attendu Venom venait d'être dévoilée, la star du film Marvel, Tom Hardy, était immortalisée sous la forme d'une statue de cire très impressionnante.

Et pour cause, cette statue avait la particularité d'être très réaliste, voire humaine... En effet, son torse dégageait une légère chaleur sensiblement ressemblante à celle d'un corps humain. Et autre détail qui a son importance : son coeur bat ! Une excuse toute trouvée pour les quatre fans du charismatique acteur britannique invités à dévoiler officiellement cette belle statue qui se sont fait du coup tripoter de toute part...

Pendant ce temps-là, le monde entier découvrait les premières images de Venom, un blockbuster mettant en scène l'histoire de Venom (Eddie Brock), l'ennemi de Spider-Man, qui cherche inlassablement à se venger de l'homme-araignée qui l'a fait renvoyer du Daily Bugle. Tom Hardy campe cet anti-héros qui fut précédemment interprété par Topher Grace dans Spider-Man 3 de Sam Raimi (2007). Riz Ahmed, Michelle Williams, Jenny Slate et Woody Harrelson sont également au casting de ce long métrage qui sortira dans nos salles le 10 octobre prochain !