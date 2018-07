Tom Hopper : L'acteur de Game of Thrones papa pour la 2e fois

Sur son petit nuage, Tom Hopper ne s'est pas arrêté là et a publié un autre message ainsi que d'autres photos prises juste après la naissance de sa fille à la maternité. "J'ai l'impression d'être l'homme le plus chanceux de la terre. Il n'y a rien de tel que la sensation de la peau sur la peau que j'ai eue avec nos beaux enfants après leurs naissances. Un processus de lien immédiat et unique qui est le plus beau de moments que peut éprouver un parent", a-t-il témoigné, très ému. L'acteur a profité d'un tendre peau-à-peau avec sa fille, un moment inoubliable immortalisé en photos.