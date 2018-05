Game of Thrones à Paris : Plongez au coeur de l'exposition événement

La 8e et ultime saison de Game of Thrones (GoT) est en tournage depuis le 23 octobre. Elle sera composée de six épisodes d'une heure qui viendront clore l'une des plus grandes sagas du petit écran, diffusée par HBO outre-Atlantique et OCS, en France. En attendant sa sortie en 2019, la nouvelle grande exposition qui lui est consacrée s'installe à Paris et s'y tiendra du 1er juin au 8 septembre 2018.

Game of Thrones: The Touring Exhibition est la seconde exposition consacrée à la série et la plus colossale à ce jour. Pour la présenter, plusieurs stars et collaborateurs de GoT ont fait le déplacement à Paris pour une conférence de presse, ce jeudi 31 mai. Autour de Jeff Peters, vice-président des licences et de la distribution chez HBO, et Robin Stapley, vice-président de la création et du design chez GES Events, les fans reconnaîtront les acteurs Carice van Houten (Melisandre, la mystérieuse prêtresse rouge), Isaac Hempstead Wright (le tout aussi mystérieux Bran Stark) et Ian Beattie (Meryn Trant). La costumière Michele Clapton était également du voyage. Cette Américaine a reçu trois Emmy Awards (oscar de la télévision) pour son travail sur Game of Thrones et un quatrième en 2017 pour la série historique de The Crown.

Les concepteurs ont vu grand pour cette exposition déjà présentée à Barcelone. Sur 2000 m², les costumes, accessoires et décors authentiques de la série sont réunis. La scénographie vous permet de plonger dans les paysages du Nord, de Port-Réal, de Meeren où Khaleesi (Emilia Clarke) prépare son invasion, mais aussi au coeur de Châteaunoir qui abrite la Garde de Nuit et bien sûr de l'impressionnante salle du Trône de Fer. "La prochaine étape de Game of Thrones: The Touring Exhibition s'annonce très excitante, affirme l'un de ses concepteurs Robin Stapley. Le fait de découvrir, en un seul endroit, le travail magnifique réalisé à la main par les artistes, designers et artisans talentueux qui donnent vie au monde de Westeros sera une expérience palpitante et nous sommes très heureux de le présenter à Paris."

Comme vous pouvez le voir dans notre diaporama ci-dessous, l'exposition vous permettra notamment d'approcher de près la main en or de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) ou encore de voir les costumes des tristement célèbres et jouissives Noces Violettes de Joffrey Baratheon et Margaery Tyrell. Retrouvez toutes les infos pratiques sur le site officiel : www.gameofthronesexposition.fr