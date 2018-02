Game of Thrones : Premières images de la saison 8 !

Alors que la 8e et ultime saison de Game of Thrones doit être diffusée l'an prochain, le tournage a d'ores et déjà débuté. On a pu voir l'acteur Kit Harington dans ses habits de Jon Snow...

C'est une fois encore en Croatie, lieu de tournage choisi pour servir de décor à la cité de Port-Réal dans la série, que l'équipe de Game of Thrones a été vue le 7 février. Kit Harington a mis en boîte une scène dans les rues de Dubrovnik, ce qui signifie que, dans l'intrigue, son personnage aura besoin de retourner dans la cité où se trouve le tant convoité Trône de fer.

Pour rappel, à la fin de la précédente saison, Jon Snow s'était déjà rendu à Port-Réal avec Daenerys et Tyrion pour négocier une trêve avec Cersei et la convaincre de s'allier à eux afin de combattre le roi de la Nuit et son armée de morts-vivants. En outre, on avait appris que Jon Snow était en réalité Aegon Targaryen, fils légitime de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, héritier de droit du Trône de fer et neveu de Daenerys. À noter que sans le savoir, il couche donc avec sa tante...

