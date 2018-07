Tomer Sisley : Abdos en béton et corps sexy, son épouse Sandra perd ses moyens !

Tomer Sisley tombe le haut et dévoile ses muscles en béton. Mardi 24 juillet 2018, l'épouse de l'acteur, Sandra Sisley, s'est effectivement emparée de son compte Instagram pour publier une photo très sexy de son chéri. Sur le cliché en question, le comédien de 43 ans prend la pose torse nu, dévoilant un silhouette parfaitement sculptée.

Une plastique qui met visiblement la pro des relations publiques et directrice de l'agence Sandra & Co dans tous ses états. Dans une série de hashtags, Sandra Sisley a joyeusement décrit le corps de son mari, évoquant une "fracture rétinienne", un "malaise vagal" et une "accélération cardiaque" lorsqu'elle l'admire. Tout ça !