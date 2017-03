Tomer Sisley en famille, Brian Joubert et sa belle, assistent à Holiday On Ice

Vendredi 3 mars 2017, le Zénith de Paris accueillait la première représentation de la nouvelle édition du spectacle Holiday On Ice. Pour l'occasion, plusieurs personnalités ont fait le déplacement.

La salle parisienne du 19e arrondissement de la capitale avait transformé sa scène en patinoire pour accueillir la première du nouveau spectacle d'Holiday on Ice TIME. De nombreuses personnalités étaient présentes pour applaudir les 70 membres de la troupe de patineurs : Sylvie Testud, Marc-Olivier Fogiel, Tomer Sisley en compagnie de ses enfants Levin (né en 2011) et Liv Shaya (née en 2008) ainsi que de sa nouvelle chérie Sandra Zeitoun de Matteis, Laurie Cholewa et son compagnon Greg, la chanteuse Anaïs Delva (très sollicitée à l'entracte pour faire des selfies, notamment avec les enfants), Brian Joubert et sa compagne Manika Auxire, Philippe Candeloro et sa femme Olivia ainsi que Virginie Guilhaume, le compositeur Alexandre Jaffray et sa fille Margot, Sébastien Folin, Eglantine Eméyé...

Ce nouveau spectacle, qui dure un peu moins de deux heures, enchaîne les tableaux sur un habillage sonore composé de musiques d'hier et d'aujourd'hui (Corona, Coldplay ou Britney Spears sont ainsi de la partie). Si certains tableaux sont un peu faibles du point de vue de la mise en scène, d'autres sont à l'inverse très impressionnants grâce, notamment, au talent de patineurs portant leurs partenaires uniquement avec le plat de la main, dans les airs, les faisant tourner comme une pizza ! Les spectateurs restent aussi toujours impressionnés par les traditionnelles pirouettes mais ils sont carrément scotchés lorsque les patineuses se retrouvent brinquebalées dans tous le sens, leurs têtes frôlant la glace...

Sur scène, Holiday On Ice habille sa troupe - quand les beaux danseurs ne sont pas torse nu - avec des costumes cousus à la main (on notera un tableau façon music-hall sur la fin en clin d'oeil à Paris). Cette année, la saison Holiday On Ice affiche encore une fois une flopée de chiffres qui donnent le tournis : 70 membres de la troupe, 41 membres de l'équipe technique, 4 pays et environ 55 villes où seront données le spectacle et 156 représentations à travers le monde !

Holiday on Ice du 3 au 12 Mars au Zénith de Paris puis en tournée dans toute la France.