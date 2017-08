Tommy Lee : Ses ébats en avion avec sa jeune Brittany indisposent les passagers

Le rockeur et l'influenceuse révélée par Vine, qu'on a pu apercevoir dans le film We Are Your Friends (2015), étaient en tout cas drôlement pressés : le vol Nassau-Miami dure à peine plus d'une heure. Avec un peu de patience, ils auraient pu finir... aux toilettes de l'aéroport ! Cela étant, leur arrivée a semblé nettement moins jouissive que leur voyage : Tommy Lee a en effet posté sur Instagram un message plutôt remonté en direct de l'aéroport de Miami, remerciant ironiquement American Airlines et son personnel en leur adressant une émoticône doigt d'honneur. Pour quelle raison, on l'ignore...

Quoi qu'il en soit, Brittany et son chéri de 24 ans son aîné se sont bien trouvés, niveau appétit sexuel : l'un comme l'autre n'hésite pas à partager des photos très coquines. Sûr que leur séjour du côté de Pig Beach ("la plage des cochons") aux Bahamas était une bonne idée.