Tony Yoka soutenu par Estelle et leur fils Ali loin des accusations d'infidélité

C'est un Tony Yoka revanchard qui est monté sur le ring du Palais des Sports de Paris ce samedi 23 juin 2018. Le boxeur et champion olympique français, qui sort de longs mois très compliqués (entre une suspension sportive et des tracas judiciaires), affrontait David Allen lors d'un combat pro.

Sous les yeux de sa chérie Estelle Mossely et de leur fils Ali, Tony Yoka et ses 109 kg ont eu raison du facétieux et rugueux David Allen. Le boxeur anglais, connu pour être un encaisseur de coups aguerri et un homme difficile à faire tomber, n'a pourtant pas résisté à la tornade Yoka. Le champion français de 26 ans a dominé de bout en bout son sujet pour le défaire à la dixième reprise. Sous les coups surpuissants et rapide du Français, l'arbitre a mis fin au calvaire du solide mais vaincu britannique.

Rageur mais heureux, Tony Yoka a ensuite eu des mots pour ses nombreux supporters – dont quelques personnalités. "On ne va pas se voir pendant un petit bout de temps mais je sais que vous êtes là et que vous allez continuer à me soutenir", a lancé la star du soir, en référence à la décision que le champion attend de la part de l'Agence française de lutte contre le dopage, le 4 juillet. Le boxeur risque une suspension d'un à deux ans en raison de trois contrôles antidopage manqués.

Au début du mois, Tony Yoka apprenait que le tribunal correctionnel de Paris avait condamné un homme et sa belle-soeur à de la prison avec sursis (10 mois) et 6000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour avoir fait chanter le champion olympique de boxe, à qui ils espéraient soutirer 30 000 euros. Pour rappel, en juin 2017, Tony Yoka fixe un rendez-vous dans un hôtel parisien à une hôtesse de l'air. Une rencontre uniquement professionnelle selon lui. Mais la réceptionniste, une femme de 27 ans, reconnaît le boxeur et imagine un adultère. Elle en parle lors d'un diner à son beau-frère, âgé de 32 ans. Son beau-frère, pensant s'adresser à l'hôtesse de l'air, envoie de nombreux SMS où il menace d'envoyer les images à la presse people. Mais c'est en fait le boxeur qui reçoit les messages et dépose plainte...