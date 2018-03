Tony Yoka : Mari infidèle ? Victime d'un chantage, il porte plainte !

Le boxeur Tony Yoka, médaillé d'or aux JO de Rio, a porté plainte au commissariat du 13e arrondissement de Paris contre deux individus après avoir été victime d'un chantage financier. En effet, le sportif de 32 ans, marié à la boxeuse Estelle Mossely, a été menacé de révélations d'adultère s'il ne payait pas une forte somme...

Discuter tranquillement d'un projet lié au sport

Comme le dévoile le journal Le Parisien, Tony Yoka a porté plainte pour chantage et tentative d'extorsion de fonds contre une réceptionniste d'hôtel de 27 ans travaillant dans le quartier de Pigalle à Paris et son beau-frère de 32 ans, employé de l'aéroport de Roissy. Le sportif avait organisé un soir de juin 2017 un rendez-vous dans un hôtel avec une certaine Nadia, hôtesse de l'air rencontrée dans un meeting d'athlétisme à Bercy, et son manager, Jérôme Abiteboul, "afin de discuter tranquillement d'un projet lié au sport à l'étranger". L'enregistrement de la chambre a été fait avec la carte d'identité de Nadia mais avec la carte bancaire de Tony Yoka, qui aurait d'ailleurs payé la facture avec son portable. Le sportif serait resté une heure et demie et serait parti, seul, laissant ses deux compères dans la chambre.

Le mystérieux contact exige qu'on lui verse entre 25 et 30 000 euros

À l'issue de ce rendez-vous, Tony Yoka dit avoir alors reçu en juillet 2017 des SMS de chantage d'un numéro inconnu. Le maître-chanteur se trompe, pensant d'abord parler à Nadia plutôt qu'au sportif, qui ne révèle pas son identité afin d'en savoir plus. "Le maître-chanteur lui transmet des captures d'écran de la réception de l'hôtel, de la carte d'identité de Nadia et de sa carte bancaire. Le mystérieux contact exige qu'on lui verse entre 25 et 30 000 euros, sinon il ira vendre ses informations à la presse people", écrit Le Parisien. Rapidement, la police découvre que le numéro de téléphone est celui du beau-frère de la réceptionniste de l'hôtel et elle procède à des arrestations à Sceaux (Hauts-de-Seine) et à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Un mauvais souvenir personnel

Les deux complices, qui ont reconnu ce chantage financier et doivent comparaître le 1er juin prochain devant le tribunal correctionnel de Paris, ont affirmé que Tony Yoka aurait bel et bien trompé son épouse. La réceptionniste clame avoir été "outrée" de voir le sportif louer une chambre d'hôtel avec une femme qu'elle présente comme sa maîtresse et a dit que cela lui avait rappelé "un mauvais souvenir personnel". Même si elle reconnaît le chantage, elle soutient cependant que le couple n'était pas accompagné du manager... Les caméras de l'hôtel pourront sans doute clarifier ce point.

Le duo infernal avait envisagé plusieurs options pour se faire de l'argent : contacter la presse, l'avocat du boxeur ou encore mettre la pression sur Nadia. Il pensait pouvoir empocher entre 10 et 100 000 euros !

Thomas Montet