Tonya Harding : La "prise de poids" de Margot Robbie pour incarner la patineuse

L'actrice australienne Margot Robbie a décroché le rôle de la patineuse Tonya Harding, femme à scandales, pour le biopic I, Tonya. La star de Tarzan et Suicide Squad a donc opéré une transformation physique pour se glisser dans la peau de l'ancienne championne, tout en se préservant. En effet, sur le tournage du long métrage de Craig Gillespie (Fright Night), on peut l'apercevoir affublée d'une combinaison qui donne l'impression qu'elle a pris du poids. De quoi lui éviter de faire réellement le yo-yo avec les kilos.

Le parcours de celle qui vient d'épouser Tom Ackerley a de quoi fasciner. Si Tonya Harding réalise en 1991 pour la première fois de l'histoire du patinage américain un triple axel – une figure consistant à sauter et à faire trois tours et demi en l'air –, elle a grandi dans un contexte difficile : une mère alcoolique qui l'oblige à s'entraîner sans relâche et la maltraite. Puis, en 1994, elle est impliquée dans un énorme scandale : l'affaire de l'agression de sa compatriote Nancy Kerrigan, favorite pour les Jeux olympiques, dans laquelle son mari et son entraîneur avaient été reconnus coupables... De quoi la faire exclure de la fédération américaine de patinage.