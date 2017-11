Tonya Kinzinger et Valérie Bénaïm, studieuses face au facétieux Agustin Galiana

Du 27 octobre au 5 novembre 2017, la Porte de Versailles accueillait la Foire de Paris, spéciale Hors-Série Maison. Parmi les milliers de visiteurs venus piocher quelques bonnes idées déco ou assister à des conférences et des démonstrations, on a pu voir diverses personnalités.

Dans les allées de ce salon, on a ainsi pu voir la comédienne Tonya Kinzinger, récemment à l'affiche de la comédie musicale Hit Parade, laquelle s'est amusée sur un stand à faire un peu de bricolage. Elle avait convié ses fans sur Twitter à venir la rencontrer, leur promettant de vivre "une expérience déco et lifestyle" et elle a tenu parole puisqu'elle a pris la pose avec des admirateurs pour des photos souvenirs et a échangé quelques mots avec eux. On a aussi vu le populaire animateur de France 3 Cyril Féraud, qui s'est essayé à la décoration sur un autre stand, ou encore le beau comédien et actuel participant de Danse avec les stars Agustin Galiana, outils à la main pour aider sur un stand de déco. Facétieux, il n'a pas hésité à s'amuser avec le matériel !

Quant à la chroniqueuse de Touche pas à mon poste Valérie Bénaïm, elle a aussi joué le jeu en se faisant apprentie bricoleuse d'un jour et a même partagé ses découvertes sur son blog lifestyle. L'animatrice a ainsi mis en avant sa rencontre avec "Lauriane et Jean-François, réunis sous le nom de Niwa Design", qui travaillent sur "la nature et le design" pour créer de belles bulles végétales.

Thomas Montet