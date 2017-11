DALS 8 - Agustin Galiana blessé au pied : Il donne des nouvelles

Ces derniers jours, les fans d'Agustin Galiana sont inquiets. Et pour cause, le beau gosse de Danse avec les stars 8 (TF1) est blessé et porte même une attelle au niveau de son pied droit, comme il l'avait dévoilé sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 1er novembre 2017, la veille du prime de DALS 8 (exceptionnellement jeudi en raison des NRJ Music Awards samedi), le partenaire de Candice Pascal donne des nouvelles.

Toujours en story sur Instagram, celui qui donne la réplique à Lucie Lucas dans la série Clem (TF1) rassure les téléspectateurs. En pleines répétitions, Agustin Galiana dévoile son pied enroulé de bandages. "Voilà mon pied, lance-t-il. Mais ça va le faire !" Visiblement déterminé, le comédien de 39 ans est prêt à faire le show.

Agustin Galiana n'est pas le premier candidat de Danse avec les stars 8 à être blessé. Avant lui, Hapsatou Sy, éliminée, révélait souffrir d'une entorse des cervicales et d'une déchirure musculaire entre les côtes. De son côté, Élodie Gossuin n'est pas en reste. Après une rumba enflammée, durant laquelle elle est restée pieds nus, elle a "loupé quelque chose" et ça lui a fait "terriblement mal". "Ça ne s'est pas vu, mais j'avais une dizaine de pansements", assurait-elle à MyTF1.

Rendez-vous donc jeudi 2 novembre dès 21h sur TF1 afin de suivre le prochain prime de Danse avec les stars 8 !