DALS 8 – Agustin Galiana blessé : "Ça ne va pas"

Décidément, les candidats de Danse avec les stars 8 (TF1) enchaînent les blessures. Après Hapsatou Sy et Élodie Gossuin, c'est au tour d'Agustin Galiana de souffrir. Le beau gosse de la série Clem (TF1) dévoile en effet via sa story Instagram porter une attelle au niveau de son pied droit.

"Ça ne va pas", précise-t-il. Seulement, pour l'heure, Agustin Galiana n'en dit pas plus quant à sa blessure. Et sa partenaire, Candice Pascal, ne s'est pas non plus exprimée sur le sujet via les réseaux sociaux. Le mystère quant au pied du beau brun reste alors entier...

Mais le comédien de 39 ans n'est pas le seul à s'être blessé lors des répétitions de DALS 8. En effet, avant lui, Hapsatou Sy – qui a été éliminée lors du prime de samedi 28 octobre 2017 – révélait souffrir d'une entorse des cervicales et d'une déchirure musculaire entre les côtes. Comme elle l'expliquait dans les colonnes du Parisien, la maman de la petite Abbie a suivi des séances de laser visant à diminuer l'inflammation de sa déchirure, en plus de ses anti-inflammatoires à hautes doses.

De son côté, Élodie Gossuin a avoué à nos confrères de My TF1 ne pas être au top de sa forme physiquement : après avoir dansé sur une rumba pieds nus, elle a "loupé quelque chose". Et cela fait "terriblement mal". "Ça ne s'est pas vu, mais j'avais une dizaine de pansements", a-t-elle ajouté.

Rendez-vous samedi 4 novembre dès 21h sur TF1 afin de suivre le prochain prime de Danse avec les stars 8 !