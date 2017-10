DALS 8 : Hapsatou Sy éliminée, Camille Lacourt embrasse Hajiba !

Samedi 28 octobre 2017, TF1 diffusait le troisième prime time de cette 8e saison de DALS. Depuis l'élimination de Vincent Cerutti, neuf célébrités - Arielle Dombasle, Joy Esther, Agustin Galiana, Elodie Gossuin, Camille Lacourt, Lenni-Kim, Tatiana Silva, Sinclair, Hapsatou Sy - tentent de séduire le jury et le public afin d'être élu meilleur danseur de la saison.

Lors de cette émission, présentée par Sandrine Quétier et Laurence Boccolini, les candidats ont dansé sur le thème "crazy night", entendez "soirée folle". Les couples encore en piste ont tout fait pour rendre leur prestation la plus folle possible et impressionner les juges. À la clé, 20 points supplémentaires pour le couple qui aura proposé la prestation la plus Crazy !

Agustin Galiana et Candice Pascal : Danse avec les murs

En voilà une surprise ! Pour espérer gagner les fameux 20 points en plus, le comédien et sa danseuse vont se produire avec un troisième partenaire : un mur. En fait quatre au total. Le but ? Les intégrer à leur tango argentin. Tout un programme !

Le couple s'élance sur la piste avec un morceau particulièrement rock des White Stripes. La chorégraphie est complexe et le fait de jongler avec les murs n'arrange rien. Pourtant, le résultat est bluffant. Agustin Galiana semble très à l'aise, même lorsqu'il doit se jeter du haut du mur. Le jury est debout à la fin de la prestation ! "C'était magique, on a été bien servi et ça, j'achète", lance Jean-Marc Généreux. Fauve Hautot de son côté salue la façon dont le comédien a réussi à relever le défi. Nicolas Archambault déclare que les autres couples ont du souci à se faire...

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Fauve : 9/10

Chris : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 7/10

Total : 66

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy : Bouche contre bouche

Cette semaine, le couple réalise une danse contemporaine lors de laquelle ils doivent effectuer une figure bouche sur bouche... pendant 30 secondes ! Une performance inspirée de grands artistes de l'opéra. Mais voilà, le nageur qui est très pudique est mal à l'aise. Pour lui, un baiser signifie quelque chose. Il a donc du mal à se lâcher.

C'est sur une musique de Mozart que le duo s'exécute. Une chorégraphie d'une poésie folle. Le baiser ne dure finalement pas 30 secondes mais Camille Lacourt a relevé le défi avec pudeur. Un très beau moment qui a beaucoup touché le public. Nicolas Archambault salue la progression technique du sportif. Il se lève même pour l'embrasser. Cet avis est partagé par Chris Marques qui a trouvé la performance "splendide" malgré quelques maladresses.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 9/10

Chris : 7/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 6/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 7/10

Chris : 4/10

Total : 56

Tatiana Silva et Christophe Licata : Tango encerclé !

Cette semaine, Christophe Licata a opté pour un tango argentin. Une danse très sensuelle qui ne semble tout d'abord pas franchement plaire à la miss météo. "Il faut que je danse hyper collée à toi et j'aime pas trop cette idée...", déclare-t-elle avec le sourire. Comme chaque couple, ils ont une difficulté supplémentaire : danser dans un espace confiné. Pas facile !

C'est sur un morceau de Michael Jackson qu'ils s'élancent. Le tout dans un cercle de quelques mètres de diamètre. Le show est incroyable, les pas sont précis et la passion bien présente. Le jury ne tarit d'ailleurs pas d'éloges sur eux. "C'était une performance qui avait du panache, une performance sans tache", déclare JMG. Même Chris Marques a trouvé cela "splendide". Selon lui, ils forment le couple le plus équilibré dans l'interprétation et la technique.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 7/10

Chris : 7/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 7/10

Chris : 7/10

Total : 60

Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac : Indian style !

Hapsatou Sy et son partenaire Jordan Mouillerac doivent créer sur le plateau une ambiance Bollywood avec la troupe de danse Bharati, la plus importante d'Inde ! Seul hic, ils n'ont qu'un jour pour répéter avec eux. Lors des entraînements, la candidate montre des difficultés en ce qui concerne le lâcher prise. A-t-elle réussi lors du live ?

La femme d'affaires s'éclate en tout cas sur la scène. Elle se donne à fond dans une tenue traditionnelle jaune qui lui va à ravir. Et lors d'un passage où la chorégraphie doit être effectuée en même temps que la célèbre troupe, Hapsatou ne démérite pas. Les jurés se lèvent pour la féliciter. "Tu avais trois défis dans une performance. Tu as dû danser tout du long, tu as eu une bonne synchronisation et tu as intégré les Bharati. Bravo", déclare Fauve Hautot. Chris Marques a plus de doutes. Il a eu l'impression que la chorégraphie allait un peu trop vite pour elle. Nicolas Archambault n'est pas d'accord.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 9/10

Fauve : 8/10

Chris : 7/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 6/10

Total : 61

Lenni-Kim et Marie Denisot voient double

Le défi de ce duo est de taille : danser en miroir sur un contemporain et une valse ! Leur but est donc d'être le reflet l'un de l'autre. Ils doivent être totalement synchro. Pour Nicolas Archambault l'autre difficulté pour le chanteur est d'être moins dans le contrôle. Lenni-Kim doit se livrer et se mettre à nu. Ce qu'il fait lors des répétitions en craquant presque.

Sur le dancefloor, le garçon de 16 ans dévoile toute sa sensibilité et le duo effectue à la perfection les pas de sa chorégraphie. Un moment poétique qui a ému les jurés. Ils réservent d'ailleurs une standing ovation au couple. "Ta maturité a monté d'un coup. Je ne vois plus le jeune garçon mais le jeune homme", déclare Généreux pour qui le défi est relevé. Fauve Hautot a vu quelques heures techniques mais a été bouleversée par la prestation.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Fauve : 9/10

Chris : 8/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 8/10

Chris : 7/10

Total : 65

Elodie Gossuin nue face à Christian Millette

La mère de famille a prévu quelque chose de dingue pour cette soirée : un final lors duquel elle sera entièrement nue. Une scène inattendue prévue pour la fin de leur tango. Lors des répétitions, Elodie Gossuin se trouve ridicule en tant que femme fatale. Le pari n'est pas gagné ! Denitsa Ikonomova vient donc à la rescousse et lui prodigue de précieux conseils.

Lors du live, la belle blonde ose et ne fait pas les choses à moitié. La femme fatale qui sommeillait en elle s'est réveillée. Tout au long de la danse elle a enlevé ses vêtements. Les gants d'abord, le bas de la robe ensuite puis le haut et enfin le reste. Bien sûr, elle était cachée derrière des plumes. "Techniquement c'était une catastrophe mais je pense qu'il est très possible que vous remportiez le défi Crazy night", commente Chris Marques. JMG fait à peu près la même analyse. Pour Fauve Hautot, Elodie Gossuin ne s'amuse pas assez.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 9/10

Fauve : 6/10

Chris : 5/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 5/10

Nicolas : 5/10

Fauve : 5/10

Chris : 4/10

Total : 46

Joy Esther et Anthony Colette : Danse avec des ombres

Pour tirer leur épingle du jeu, le duo danse ce soir... avec des ombres. Des mains doivent apparaître sur le sol et eux devenir des marionnettes. Le tout, en effectuant un contemporain. Les entraînements ne se passent pas bien car ils manquent de repères au sol.

Lors du direct, la chorégraphie est sublime. Jamais on aurait pu croire qu'ils ont rencontré autant de difficultés. Leur chorégraphie était en plus particulièrement difficile. Les juges sont bluffés et levés ! "C'est super crazy. C'est déjà dur de danser avec des partenaires mais avec d'autres qui ne sont pas présents c'est encore pire", souligne Généreux qui trouve que cela manquait tout de même de fluidité. Pour Chris Marques c'était tout simplement "canon et ouf".

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 9/10

Chris : 9/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 6/10

Fauve : 8/10

Chris : 7/10

Total : 62

Sinclair et Denitsa Ikonomova à Broadway

Le duo nous emmène cette semaine à Broadway ! Il doivent danser un quickstep avec dix danseurs. Problème, le chanteur a du mal à synchroniser ses mouvements et confond parfois sa droite et sa gauche. Pas évident pour imiter Fred Astaire. A force d'entraînement, peut-être peut-il y arriver...

Sur le parquet, Sinclair réalise son rêve d'enfant. L'artiste s'amuse et se lâche sans réserve, moulé dans son smoking. Il réalise même quelques portés osés et se montre plus synchro que prévu. A la fin de la prestation les jugent ont le sourire. C'est sa meilleure performance depuis le début de la diffusion du programme. Chris Marques "kiffe toujours" autant Sinclair qui relève le défi qui était aussi de danser trois styles de danse différents. Justement, Fauve Hautot salue cette progression. Enfin, Nicolas Archambault ne croyait pas qu'il s'en sortirait aussi bien.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 8/10

Nicolas : 8/10

Fauve : 8/10

Chris : 6/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 7/10

Chris : 6/10

Total : 57

Arielle Dombasle et Maxime Dereymez au Moulin Rouge

Pour cette soirée particulière, la pétillante candidate de 64 ans doit fusionner deux danses : un tango et un french-cancan. Lors de son entraînement, l'artiste rencontre les danseuses du Moulin Rouge qui danseront d'ailleurs avec elle lors du prime et dévoile ses talents.

La sexagénaire ne démérite pas sur le parquet de TF1. Elle passe sans difficulté du sensuel tango à l'énergique french-cancan. Chris Marques ne peut d'ailleurs s'empêcher de se mettre debout sur son bureau. "Quel défi de passer du tango au franc ! Même si il y a eu un souci de robe tu étais en rythme. Et tu as réussi à danser la polka", lance Fauve Hautot. JMG partage cette opinion comme Chris Marques qui a trouvé Arielle Dombasle incroyable.

Les notes artistiques :

Jean-Marc : 9/10

Nicolas : 9/10

Fauve : 8/10

Chris : 7/10

Les notes techniques :

Jean-Marc : 7/10

Nicolas : 7/10

Fauve : 7/10

Chris : 6/10

Total : 60

Pour les jurés, le duo qui a été le plus crazy et remporte les 20 points est celui composé d'Arielle Dombasle et de Maxime Dereymez. Ils ont donc 80 points et sont en tête du classement. Elodie Gossuin et Christian Millette sont derniers.

L'heure de l'élimination a sonné, le public a voté. Et c'est finalement Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac qui sont ce soir éliminés.