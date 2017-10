DALS 8 – Élodie Gossuin blessée : Elle évoque sa "dizaine de pansements"

Afin d'espérer aller loin dans l'aventure Danse avec les stars (TF1), il faut travailler dur. Et ça, les candidats de cette huitième saison l'ont bien compris. En effet, Hapsatou Sy persévère malgré une entorse des cervicales et une déchirure musculaire entre les côtes. De son côté, Élodie Gossuin souffre également...

La partenaire de Christian Millette dans DALS 8 évoque alors ses blessures auprès de nos confrères de My TF1. "Les premières sont plutôt psychologiques car Danse avec les stars ne demande pas seulement une implication corporelle. Il faut du 'cardio mental' et cela est aussi important que le cardio physique !", assure-t-elle.

Mais ce n'est pas tout : cette maman de quatre enfants (Rose et Jules, 9 ans, et Joséphine et Léonard, 4 ans) souffre également de blessures physiques "présentes dans le corps entier avec les courbatures". "Lors du dernier prime, j'ai dansé sur une rumba pieds nus et dès que quelque chose est loupé, cela fait terriblement mal, explique-t-elle. Ça ne s'est pas vu, mais j'avais une dizaine de pansements aux pieds."

Pour rappel, lors de la dernière soirée de DALS 8, Élodie Gossuin s'est lancée sur scène au son de Je te promets de Johnny Hallyday, la chanson de son mariage. Son époux Bertrand lui a d'ailleurs fait une surprise, avec la complicité de Christian Millette, en débarquant sur le plateau en fin de prestation. Une véritable surprise pour notre ex-Miss France qui compare sa venue à "une bouffée d'amour".

