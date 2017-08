Élodie Gossuin et son mari Bertrand épanouis: Un cliché avec leurs jumeaux émeut

Dimanche 6 août 2017, Élodie Gossuin (36 ans) a publié un tendre cliché sur son compte Instagram.

Notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001, maman des jumeaux Jules et Rose (9 ans) et Joséphine et Léonard (bientôt 4 ans), fruits de ses amours avec Bertrand Lacherie, a en effet décidé de montrer au monde entier qu'il n'y avait rien de plus précieux qu'une vie de famille. Pour ce faire, la jolie trentenaire a dévoilé un cliché immortalisé par ses soins en bord de mer sur lequel son époux est entouré par leurs quatre chérubins.

"Riches", a simplement commenté Élodie Gossuin avant d'ajouter un émoji arc-en-ciel à sa publication. Une pensée qui a évidemment beaucoup touché ses nombreux abonnés sur le réseau social photographique. "Quelle jolie famille tu as ma Élo, profite bien d'eux ils sont le plus important", "On est riche que de sa famille et celle-là vaut tout l'or du monde", "Magnifique famille, bonnes vacances à tous les six !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le 1er juillet dernier, Élodie Gossuin se saisissait déjà de son compte Instagram pour s'adresser à son compagnon à l'occasion de leurs onze années de mariage. "11 ans. Le corail c'est sympa mais vivement le diamant @BertrandLacherie Même pas peur d'abord, avec toi vieillir, c'est rajeunir !", écrivait-elle.