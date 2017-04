Top Chef 2017, demi-finale : Julien éliminé, Franck et Jérémie en finale !

Julien et Jérémie (brigade Michel Sarran), ainsi que Franck (brigade Philippe Etchebest) sont les trois candidats encore en lice pour tenter de remporter le titre de Top Chef 2017. Après onze semaines de compétition, pour cette nouvelle soirée, chaque candidat a imaginé sa propre épreuve qu'il a imposée à ses adversaires. Le défi était donc d'être stratégique afin d'être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points. Résumé !

Défi de Franck

Son thème est "une cuisson de volaille en vessie". Une technique délicate qui consiste à faire cuire une volaille dans une vessie de porc hermétiquement close, de manière à ce qu'elle gonfle et permette une cuisson à la vapeur.

Ce thème déstabilise Julien et Jérémie qui n'ont jamais fait cela auparavant. Mais, ce qu'ils ignorent, c'est que Franck est également néophyte en la matière. En découvrant cela, Philippe Etchebest ne comprend pas pourquoi Franck prend un tel risque.

Recette de Franck : "Poulet de Bresse à la thaï, noix de coco fraîche, courge butternut". Mais ce que craignait le MOF est arrivé, la vessie se perce. Le candidat doit tout recommencer. Pour rattraper le temps perdu, il réduit au maximum sa volaille afin qu'elle cuise plus vite.

Recette de Julien : "Caille, écrasé de pommes de terre et son croustillant". Le cuisinier multiplie les noeuds afin d'être certain que la poche reste bien fermée mais, malheur, une fois avoir tout fermé hermétiquement, il réalise qu'il doit tout recommencer car il a oublié de mettre son bouillon dans la vessie ! Pour ne rien arranger, cette dernière ne gonfle pas, pire, elle se perce ! Michel Sarran lui demande alors de recommencer une troisième fois, mais Julien refuse, persuadé que la vapeur dans la vessie suffira à cuire la caille.

Recette de Jérémie : "Pigeon, crème de betteraves-cardamone verte, brunoise de salsifis, purée de betteraves, billes de pommes de terre". Comme c'est le cas pour les autres Jérémie perce sa vessie, il doit s'y reprendre à trois fois.

Place à la dégustation, les jurés Hélène Darroze et Jean-François Piège découvre la caille crue de Julien. Celle de Jérémie s'en sort mieux côté la cuisson mais, le pigeon a apparemment été mal vidé. Enfin, l'assiette de Franck est très appréciée même si la volaille est trop cuite. Après délibération, c'est Franck qui remporte l'épreuve, personne ne marque donc de point.

Défi de Julien

Comme il n'a pas de plat signature ou de technique particulière, Julien n'a pas réussi à imposer un challenge. Il a donc demandé à Hélène Darroze et Jean-François Piège de les challenger tous les trois sur des thèmes en rapport avec la Belgique. Michel Sarran ne comprend pas ce choix. Le trio doit réaliser une gaufre salée.

Recette de Julien : "Gaufre à base de pommes de terre, herbes, ail, bière et parmesan, accompagnée de petits légumes, tarama et crème au raifort". Un plat que Michel Sarran ne comprend pas. Mais là encore, Julien n'en fait qu'à sa tête. Il se lance tête baissée dans sa préparation et oublie même de faire sa pâte à gaufre ! En urgence, il tente le tout pour le tout et sort finalement une pâte qui n'est pas aboutie.

Recette de Jérémie : "Pâte à gaufre au haddock, garniture à la grenobloise, purée au persil". Selon Michel Sarran, cette idée n'est pas assez osée pour étonner. Le cuisinier retourne donc dans le garde-manger et part sur une garniture ananas-iode.

Recette de Franck : "Gaufre en tube à la betterave, tartare de betteraves cuites au sel, mousse de chèvre, mousse de betteraves". Comme Jérémie, Franck n'a jamais fait de gaufre et part sur une assiette qui ne parle pas du tout à Philippe Etchebest. À mi-épreuve, voyant que sa recette ne fonctionne pas, il recommence tout ! Et ajoute notamment de l'huître et des pickles d'oignons rouges.

Place à la dégustation. Jean-François Piège trouve la recette de Jérémie "fulgurante", Hélène Darroze est plus réservée. Face à la proposition de Franck, ils sont tous les deux subjugués. Les compliments pleuvent. Comme on pouvait s'y attendre, l'assiette de Julien ne séduit pas. Elle est complètement ratée. Au final, Franck et Jérémie remportent 1 point. Si Franck bat Jérémie lors de la prochaine épreuve, il peut se qualifier pour la finale de Top Chef.

Défi de Jérémie

Son thème est "réaliser une entrée autour du sucre soufflé". Cette épreuve est particulièrement difficile car non seulement il faut réussir une coque en sucre soufflé mais il faut aussi réaliser une entrée salée. Inquiets, Franck et Julien le sont encore plus lorsqu'ils apprennent que Jérémie a mis six mois pour réussir parfaitement une telle recette. Bon joueur, il décide de donner à ses adversaires une formation rapide.

Recette de Jérémie : "Courge en sucre soufflée, mousse de courge, crème de lard, graines de courge, crumble parmesan". Seul hic, sa courge soufflée a davantage une couleur de pomme d'amour... que de courge.

Recette de Julien : "Ratatouille, caviar d'aubergine, siphon de parmesan, tomate en sucre soufflé". Lui qui a tant ramé lors des précédentes épreuves, réussit à faire ses tomates en sucre soufflée. Michel Sarran est épaté.

Recette de Franck : "Crème de topinambour-lard, brunoise de topinambour-noix de macadamia, jus d'oignon caramélisé, marmelade d'oignon, tuile d'emmental". Une bonne idée mais Franck ne parvient pas à souffler son sucre. Il multiplie les essais, s'est laissé une heure mais perd patience. Philippe Etchebest est inquiet. C'est alors que Franck arrive finalement à ses fins.

Place à la dégustation, les jurés Hélène Darroze et Jean-François Piège trouvent le plat de Franck très bon. Malheureusement, son sucre soufflé a été servi cassé. Le courge rouge de Jérémie gêne Jean-François Piège mais les saveurs sont là. Enfin, la préparation de Julien en met plein la vu au jury qui trouve aussi que l'assiette est délicieuse.

Après délibération, c'est finalement Julien qui est éliminé.