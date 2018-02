Top Chef 2018 : Ella, Thibaud et Franck éliminés, les chefs se font la guerre

Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran débutent une nouvelle guerre des chefs dans Top Chef 2018 ! Les célèbres cuisiniers vont une nouvelle fois constituer leur brigade et tenter de gagner le concours. Résumé du premier épisode.

Ce soir, trois candidats n'ont pas intégré le concours.

Dessert de légumes

La première épreuve est simple et concerne cinq participants. Les cuisiniers travaillent les légumes de leur choix avec pour but d'en faire un dessert. Thibault (26 ans), chef à domicile, est parti sur un crumble au noix de pécan et oignons qu'il agrémente d'une sphère en sucre.

Camille (27 ans), second de cuisine, travaille la betterave. Sa recette : "meringue, gelée de betterave, chantilly, betteraves confites". De son côté, Adrien (29 ans) chef dans le secteur privé, n'est pas très à l'aise avec cette épreuve. Il propose néanmoins une idée originale : "palet de butternut confit, crème mascarpone-réglisse, biscuit streusel, marmelade de butternut".

Ella (24 ans), chef à domicile, propose un "panais rôti au jus de mandarine, crémeux de panais, sablé mandarine". Le risque : que l'on ne sente pas du tout le légume. Enfin, Victor (26 ans), cuisinier et globe-trotter se lance dans un "concombre, crème au citron, mousse de yaourt, pain au maïs, meringue".

Place à la dégustation et à la délibération. Hélène Darroze demande à Thibault de rejoindre sa brigade. Philippe Etchebest et Michel Sarran se disputent ensuite Camille. Le candidat décide de rejoindre le premier. Michel Sarran demande à Adrien de faire partie de son équipe. Ella et Victor partent en dernière chance.

Plat surprise !

Cinq autres cuisiniers doivent se démarquer en réalisant un plat surprise. Celui-ci devra créer l'étonnement à la découpe avec une couleur, un ingrédient ou une texture.

Clément (24 ans), chef de partie, qui se fait tout de suite remarquer avec ses cheveux longs et détachés, se lance dans un "magret de canard farci au fois gras et carottes, pignons de pain". Les chefs ne sont convaincus ni par la recette ni par la surprise qui doit être un damier. Pour ne rien arranger, comme il commet une erreur lors de la cuisson du foie gras, il doit revoir sa recette.

Franckelie (36 ans), sous-chef à Tokyo, part sur une "timbale de bucatini, crème de cèpes au parmesan et jaune d'oeuf". Une recette très classique. De son côté, Franck (33 ans), chef et youtubeur, cuisine du céleris tout en sachant qu'Hélène Darroze n'aime pas ça. Son plat est le suivant : "céleri garniture barigoule". Un plat qui n'a "rien de surprenant" selon les jurés. Mathew (30 ans), chef étoilé, propose la recette suivante : "terrine de saumon : crème citron, mousse de saumon persillée, crème de saumon citronnée, carpaccio de saumon et garniture grenobloise. Une proposition très risquée.

Enfin, Geoffrey (22 ans) ne surprend personne en proposant une recette avec une raviole qui coule. Il prépare donc finalement le plat suivant : "chou farci à la mousse de canard, champignons et coriandre, coeur coulant citronelle-coriandre". Une belle façon de rebondir sauf que sa farce de canard finit sur le sol ! Il doit donc une nouvelle fois trouver une solution. Il remplace la farce par des morceaux de canard cuits.

Place à la dégustation et à la délibération. Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran ont choisi le même candidat. Il s'agit de Franckelie. C'est donc à lui de se rendre dans la brigade de son choix. Il décide de se rapprocher de Philippe Etchebest. C'est ensuite Mathew qui est désiré par les deux chefs restants. Il rejoint la team Michel Sarran. Hélène Darroze invite donc Geoffrey d'intégrer son équipe. Clément et Franck se retrouvent donc en dernière chance.

Poulet basquaise au menu

Les cinq derniers candidats s'affrontent autour du poulet basquaise qu'ils doivent revisiter. Tara (25 ans), chef consultante à New York, se lance dans une "ballotine de volaille farcie à la piperade, crumble de panko, crème d'oignons au jambon, purée de piments doux et poivrons verts". Une recette particulièrement complexe. Justine (25 ans), chef de partie, prépare une "bollotine de volaille farcie aux olives, chips de riz, coulis basquaise". Seul hic, à la base il n'y a pas d'olives dans cette recette. Elle doit choisir si elle décide d'oser ou non.

Jeremy (27 ans), second de cuisine et autre Belge de la compétition, prépare une "cuisse de volaille confite, suprêmes cuits sur le coffre, mayonnaise, brunoise de poivrons, tartare de tomate et espuma de riz". Vincent (33 ans) qui est chef du Porte 12 à Paris ose une "mousse de volaille pochée, coulis de piquillos, gelée de coulis basquaise, chips de peau de poulet et oignons". Un pari audacieux de la part du candidat déjà très apprécié des critiques culinaires qui inquiète Hélène Darroze et Michel Sarran. Selon eux, ce plat va manquer de texture. Mais pour Vincent, c'est un parti pris, tout simplement ! Thibaud (23 ans), chef de restaurant, tente de se qualifier avec une ballotine de poulet enrobée de poivrons, farce fine, jus basquaise. Un plat très coloré qui a de quoi séduire les jurés.

Place à la dégustation et à la délibération. Chaque chef a pour une fois fait un choix différent. Hélène Darroze invite Tara à la rejoindre, Philippe Etchbest préfère Jeremy et Michel Sarran, Justine. Vincent et Thibaud vont donc en dernière chance.

Dernière chance

Ella, Victor, Clément, Franck, Vincent et Thibaud doivent convaincre avec de la sole. Ils ont une heure pour la sublimer.

Recette d'Ella : "Côtelettes de sole, condiment orange-vinaigre de xérès-sucre, endives braisées au jus d'orange".

Recette de Franck : "Sole roulée à l'aneth, beurre blanc, artichauts poivrade, girolles et lardons".

Recette de Clément : "Tartare de sole, tuiles dentelle à l'olive, condiment à la mangue".

Recette de Vincent : "Sole en portefeuille, mousse de sole, duxelle de champignons, jus de carottes-orange-gingembre".

Recette de Victor : "Bollotine de sole, oignon farci de palourdes et de mousse aux champignons".

Recette de Thibaud : "Ballotine de sole farcie d'une duxelle de champignons, sauce aux champignons et gingembre".

Place à la dégustation et à la délibération. Après quelques hésitations ce sont Ella, Thibaud et Franck qui sont éliminés.

Côté audiences, ce prime de lancement de Top Chef 2018 a fédéré 3 005 000 téléspectateurs en moyenne dès 21h pour 14,02% du public présent devant sa télé. Un très bon démarrage. Grâce à cette performance, M6 s'est hissé à la 2e place du podium derrière le téléfilm de France 2 La Mort dans l'âme (4 millions de téléspectateurs pour 17,1% du public).