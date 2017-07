Tori Spelling : Avec Jennie Garth, elle fête dignement les 9 ans de Stella

Mais comment fait-elle ? Alors qu'elle supposée être ruinée et avoir sa banque aux trousses, Tori Spelling a quand même trouvé le moyen d'organiser une fête d'anniversaire grandiose pour sa petite Stella, qui fêtait ses 9 ans.

Le 1er juillet, Tori Spelling, corne de licorne sur la tête et large sourire aux lèvres, organisait donc l'anniversaire de sa fille Stella, à Los Angeles. Une fête entièrement sur le thème de la licorne au cours de laquelle on pouvait voir un beau cheval blanc affublé lui aussi d'une fausse corne sur le crâne, un gâteau impressionnant et diverses sucreries colorées, certaines directement fabriquées sur place par le mari de la star, Dean McDermott.

L'actrice de 90210, qui avait invité sa mère Candy, son frère Randy ainsi que sa bonne copine Jennie Garth, avait mis les petits plats dans les grands pour amuser Stella et ses autres enfants, Liam (qui a récemment fêté ses 11 ans), Hattie (5 ans), Finn (4 ans) et le petit dernier Beau (5 mois) et leurs copains : piñatas, atelier maquillage... Rien n'est trop beau pour l'ancienne star du petit écran dont les finances ne sont pourtant pas glorieuses.

Thomas Montet