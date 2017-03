Tori Spelling maman a 43 ans : Elle a accouché de son 5e enfant !

Tori Spelling, ex-star de la série Beverly Hills 90210, a donné naissance à son cinquième enfant, jeudi 2 mars 2017. Le représentant de l'actrice américaine de 43 ans a confirmé l'heureuse nouvelle à People.

Tori Spelling a accouché hier d'un petit garçon à Los Angeles, qui a pointé le bout de son nez à 13h48. Le bébé, prénommé Beau, pesait 2,6 kilos et mesurait 47 cm à la naissance. La star et son mari, Dean McDermott, on partagé leur joie auprès de People. "Nous sommes aux anges, totalement fous d'amour pour Beau. Il représente vraiment une bénédiction et ses frères et soeurs étaient fous de joie de le rencontrer ! Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir une grande famille, belle et en bonne santé", a fait savoir l'actrice.

Tori Spelling et son époux depuis déjà dix ans, avec lequel il y a eu des hauts et des bas à la suite des révélations des infidélités de monsieur, sont aussi les parents de Finn (4 ans et demi), Hattie (5 ans), Stella (8 ans et demi) et Liam (9 ans et demi). McDermott, est également le papa d'un adolescent de 18 ans, Jack, issu d'un précédent mariage. Les amoureux, qui connaissent quelques difficultés financières, pourront compter sur Candy, la maman de la star pour les aider à joindre les deux bouts...