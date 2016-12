TPMP accusée de sexisme : Nouvelle procédure de sanction du CSA

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé une nouvelle procédure de sanction contre C8 selon les informations du Figaro, confirmées à l'AFP par le régulateur.

En ligne de mire, une séquence diffusée dans les 4/3 de Jean-Luc Lemoine. On pouvait y découvrir Cyril Hanouna demander à Capucine Anav, qui avait les yeux fermés, de deviner quelle partie de son corps il lui faisait toucher. Après avoir guidé sa main sur son torse et son bras, l'animateur l'avait descendue sur ses parties intimes. De quoi faire bondir le CSA qui reproche à l'émission Touche pas à mon poste de véhiculer des préjugés sexistes et une image dégradante de la femme.

Le Conseil avait déjà été saisi mi-octobre après que Jean-Michel Maire a embrassé la poitrine d'une jeune femme contre son gré, lors des 35 Heures de Baba. La ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol, des associations féministes ainsi que de nombreux téléspectateurs avaient saisi le régulateur. Près de 2 700 signalements ont été faits.

Le CSA a donc estimé qu'il s'agissait d'une récidive et a saisi son rapporteur indépendant. Une procédure qui peut déboucher sur des sanctions allant d'une simple amende jusqu'à la suspension de l'émission. L'amende pourrait s'élever à 320 millions d'euros, selon Le Figaro.

Un rapporteur du Conseil d'État avait déjà été saisi fin novembre pour "atteinte à la dignité humaine" à la suite d'une caméra cachée dans laquelle l'animateur faisait croire à Matthieu Delormeau qu'il avait tué quelqu'un.

Les deux rapporteurs rendront leurs conclusions au CSA d'ici à quelques semaines.