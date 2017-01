TPMP : Ahmed Sylla, ému, retrouve son professeur de théâtre en direct

Cyril Hanouna est le roi des surprises et l'a une fois de plus prouvé dans Touche pas à mon poste (C8), jeudi 19 janvier 2017. Invité dans le cadre de la promotion de son film l'Ascension, dont la sortie est prévue le 25 janvier prochain, Ahmed Sylla a eu le droit à des retrouvailles très émouvantes.

Après que Baba a dévoilé des photos d'enfance, l'humoriste – que l'on retrouvera dans Le Van, la nouvelle émission d'Énora Malagré lundi prochain – a été invité à parler de son professeur de théâtre Mme Moneger. Et il n'a eu que de tendres mots à son sujet : "Elle m'a fait découvrir des choses en moi... (...). La dernière fois que je l'ai vue, c'était lors de mon spectacle à Nantes. Je l'invite à chaque fois que je passe." C'est donc très ému qu'il a accueilli la principale intéressée sur le plateau de Touche pas à mon poste.

"Dans la vie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient en toi. Mais dès qu'elle m'a vu sur scène, elle a cru en moi et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier aujourd'hui", a-t-il confié après avoir serré son ancienne prof dans ses bras.

Un documentaire sur les coulisses de TPMP

Autre "surprise" actuellement en préparation : une émission sur les dessous de TPMP. En effet, Cyril Hanouna a dévoilé que sa chroniqueuse Géraldine Maillet, qui est également réalisatrice et scénariste, travaillait sur un documentaire sur les coulisses de la quotidienne qui pourrait s'intituler Les Yeux dans TPMP. Il serait prévu pour la rentrée 2017 et on imagine que l'humour sera au rendez-vous.

De son côté, Cyril Hanouna partira à la recherche du meilleur boxer. Il produira en effet une émission qui permettra de dénicher une jeune étoile de la boxe française. Un programme auquel vont participer Tony Yoka et sa compagne Estelle Mossely en tant que parrains.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,6 million de téléspectateurs hier, soir 6,6% de part de marché.