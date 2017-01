Énora Malagré : En virée nocturne avec un sacré humoriste !

En voilà une bonne nouvelle ! Énora Malagré, célèbre chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste et présentatrice de Derrière le poste sur C8, a de quoi être fière. À partir du 23 janvier prochain elle présentera chaque lundi soir en deuxième partie de soirée sur CSTAR le programme Le Van.

Une virée nocturne de 52 minutes durant laquelle elle sillonnera avec un artiste les rues de Paris. Un cadre unique pour évoquer la carrière et la vie de l'invité qui aura également droit à quelques surprises.

D'ailleurs la chaîne vient d'annoncer le nom de la première personnalité que recevra Énora Malagré. Il s'agit de l'humoriste Ahmed Sylla. Le jeune homme de 26 ans se livrera comme jamais et aura la chance de découvrir un message de sa première prof de théâtre et de recevoir en direct un appel de sa mère. Un rendez-vous entre rire et larmes.

Comme elle l'avait déclaré la belle présentatrice dans le magazine Elle il y a quelques mois, animer cette émission est pour elle "un rêve". Fan d'arte et ex-voix de Radio Nova, la blonde de 36 ans a toujours souhaité présenter une telle émission. C'est à présent chose faite !