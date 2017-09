TPMP : Camille Combal accusé de plagiat, son gros coup de gueule en direct

Blessé, Camille Combal a tenu à s'exprimer sur le sujet avant de débuter le deuxième numéro de sa chronique dans la soirée. "Hier, on a démarré ce sommaire en utilisant l'écran de l'iPad. Et aujourd'hui sur Twitter, le patron de SFR Sport, une chaîne que je n'ai même pas, comme la majorité des Français, s'est amusé à dire qu'on avait copié, plagié l'émission. Franchement, c'est petit, c'est pas très malin et vraiment je vous jure, ça m'a vraiment blessé et ça me blesse pour toutes mes équipes qui bossent 12-15 heures par jour pour un truc qu'on a mis, qu'on aurait copié... (...) Franchement, ça m'a fait du mal", a-t-il déclaré en direct, la voix tremblante.

Quelques heures auparavant, le chroniqueur avait fait une allusion au tweet de François Pesenti sur son compte Twitter sur un ton décalé. "À ce soir 19h55 dans @TPMP. Aux alentours quoi... En exclu des images des répèts de mon sommaire", avait-il publié, message accompagné d'une capture d'écran de la présentation officielle d'un iPad réalisé par le grand patron d'Apple, Tim Cook.