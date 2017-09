TPMP : Une star internationale, Benjamin Castaldi piégé... résumé !

Lundi 4 septembre, Touche pas à mon poste a fait sa rentrée sur C8. Nouveau plateau, nouveaux chroniqueurs, l'émission a fait peau neuve et pour sa grande première, Cyril Hanouna a été entouré de Dominique Farrugia, Valérié Bénaïm, Pierre Ménès, Jean-Michel Maire, Maxime Guény, Jean-Luc Lemoine, Agathe Auproux, Isabelle Morini-Bosc et Rachid Arhab.

Un début en musique, nouvelles chroniques

C'est sur le morceau de Tibz, Nation, que l'émission a débuté avec Cyril Hanouna et les chroniqueurs dansant à ses côtés. Un titre choisit par l'animateur qui prône la solidarité. "C'est un message hyper important" a-t-il indiqué à la fin de la séquence. Celle-ci rappelle d'ailleurs la première de TPMP l'année dernière avec une mise en scène similaire, réalisée aux côtés de Black M qui a chanté Je suis français.

Après cette entrée en matière en musique, Baba a dévoilé le nouveau plateau du programme. Comment ? En accueillant la chanteuse Rita Ora et en annonçant que tous les soirs l'émission commencera avec un live. Le plateau de Touche pas à mon poste, qui rappelle un peu celui du Grand Journal sur Canal+, permet en effet d'accueillir des groupes tant il est grand. Autre nouveauté (enfin presque car elle a déjà été testée par le passé avec Tefa), la présence d'un DJ ou plutôt d'une DJette, la sexy Kelly Vedovelli.

Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir Les Chiffres de Monsieur Morin, chronique portée par Louis Morin, journaliste qui travaille également pour Sud Radio avec les émissions Le Brunch média et Le Brunch politique.

À 19h55, Camille Combal a fait son entrée pour sa chronique baptisée... le 19:55, en référence au JT de M6. S'il a gardé les mêmes codes, l'animateur et chroniqueur est désormais installé en hauteur, devant un pupitre et face à la bande de Cyril Hanouna.

Benjamin Castaldi piégé

Ce fut ensuite au tour de la nouvelle séquence Touche pas à mes TT d'être dévoilée. Le principe ? Reprendre les trois infos qui ont le plus buzzé sur les réseaux sociaux et en débattre autour de la table. Le Scoop du jour de Maxime Guény, Le Match du poste, Tom Villa et sa séquence Sans mensonges – un sketch humoristique – ont suivi. Tout comme les pièges de Greg Guillotin qui s'en est pris à Benjamin Castaldi. Il lui a fait croire qu'il était en charge de changer l'image de l'émission sur le web et a incarné un personnage imbuvable qui n'a pas hésité à dire à Benji que sa carrière était presque finie. Une séquence qui sera diffusée en intégralité dans le prochain numéro.

Enfin, Le Face à face a permis à des internautes qui ont posé des questions aux membres de l'équipe, d'obtenir des réponses.