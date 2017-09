TPMP – Kelly Vedovelli canon : Les photos les plus sexy de la chroniqueuse !

Ce lundi 4 septembre, dès 19h10, Cyril Hanouna fait son grand retour aux commandes de Touche pas à mon poste, sur C8. Et pour cette rentrée, le trublion du PAF mise sur une toute nouvelle équipe. Parmi les nouvelles recrues du show, Kelly Vedovelli, un véritable atout charme.

Sur les réseaux sociaux, la jolie blonde n'en finit plus d'affoler les internautes. Via son compte Instagram, elle affiche alors son visage de poupée et sa plastique de rêve. De quoi en faire craquer plus d'un...

Mais si Kelly Vedovelli fera ses premiers pas chez Cyril Hanouna, elle n'en est pas à sa première apparition télévisée. Il y a des années déjà, elle avait été repérée dans le public du Canal Football Club (Canal+), derrière Hervé Mathoux. "À l'époque, j'étais dans une école de maquillage et je travaillais également dans l'événementiel en tant qu'hôtesse. C'est à cette occasion que j'ai participé à des émissions dans le public", avait-elle confié à nos confrères de Télé Loisirs en 2012.

Une première apparition remarquée pour la jeune femme. En effet, la belle Kelly Vedovelli avait par la suite été contactée par Maître Gims afin de jouer sa Bella dans le clip du même nom. Depuis, la jeune étudiante a fait du chemin puisqu'elle officie comme chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, aux côtés notamment d'Agathe Auproux, Jean-Michel Maire ou encore Rachid Arhab, lui aussi récemment recruté par Cyril Hanouna.