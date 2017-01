TPMP - Capucine Anav : Sa mauvaise blague sur Mimie Mathy choque...

Avec la double révélation, dans les heures qui avaient précédé, du nouveau single de la troupe des Enfoirés et du forfait de l'emblématique Mimie Mathy pour le spectacle de cette année (Mission Enfoirés, au Zénith de Toulouse du 18 au 23 janvier), Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de Touche pas à mon poste ne pouvaient pas faire vendredi soir (6 janvier) l'économie d'une séquence consacrée au show annuel donné au profit des Restos du Coeur.

En présence de Grégoire, autre pilier de la troupe et co-auteur avec MC Solaar de l'hymne 2017, Juste une p'tite chanson, l'animateur et sa bande ont débattu de l'impact du retrait de Jean-Jacques Goldman et de la défection pour raisons de santé de la star de Joséphine, ange gardien, qui doit se faire opérer au même moment d'une hernie discale.

Chacun y est allé de son sentiment au cours d'un tour de table relativement consensuel, où c'est surtout le cas de JJG - vu pendant les fêtes à Marseille, lui qui vit désormais à Londres - qui a été discuté : "Sans lui, c'est plus tout à fait la même chose", a insisté Gilles Verdez tandis qu'Isabelle Morini-Bosc résumait l'avis de beaucoup en considérant que "c'est une troupe, on prend la troupe, on va regarder qu'il soit là ou pas là". Jérémy Parayre, lui, préfère parler plutôt de Mimie Mathy, regrettant l'absence de cette maîtresse de cérémonie populaire. C'est le moment que choisit Capucine Anav - qui s'était échauffée avec un très cash "on s'en fout" pendant l'intervention précédente - pour une blague plus qu'hasardeuse : "Bah de toute façon on la voyait pas, alors..."

Gros moment de malaise sur le plateau, un ange et quelques rires gênés passent parmi chroniqueurs, invités et public... La chroniqueuse prend alors conscience de sa bévue, en punition de laquelle Cyril Hanouna lui demande de partir. "Vous pouvez rentrer complètement chez vous, Capucine !", lui ordonne-t-il tandis qu'elle tente de négocier en faisant remarquer que sa caméra cachée sera diffusée par la suite. Et sur Twitter, rapidement, les téléspectateurs lui tombent dessus à coups de commentaires peu cléments.