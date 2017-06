TPMP – Cyril Hanouna : "Yann Barthès est apeuré par ma personne"

La petite rivalité médiatique entre Cyril Hanouna (Touche pas à mon poste sur C8) et Yann Barthès (Quotidien sur TMC) est en train de franchir une étape... assez frontale !

Mercredi 31 mai, l'animateur-star de TPMP a regretté que Quotidien se soit brièvement moqué de son show médias au cours d'un sketch diffusé la veille et a fait savoir à son public que son concurrent refusait catégoriquement de le rencontrer. "Franchement, je vais vous dire la vérité. Je trouve que c'est un peu les premiers de la classe qui veulent un peu emmerder les derniers de la classe et quand on va leur parler, ils disent 'Cyril Hanouna m'a menacé', c'est quand même un monde. Je vous jure que c'est vrai !", a commencé celui qui se fait appeler "Baba" par ses fanzouzes.

Et l'animateur qui fait actuellement face à une grosse polémique depuis la diffusion d'un sketch homophobe dans TPMP ! Radio Baba le 18 mai dernier – un sketch à propos duquel il a tenu à s'excuser – de poursuivre : "Je vais vous raconter toute l'histoire, ils ont voulu parler de nous un jour, j'ai appelé Yann Barhès sympathiquement je lui ai dit 'Yann, j'aimerais bien qu'on se rencontre', il m'a dit 'Non Cyril, je ne veux pas te rencontrer'. C'est pas parce que je vais le rencontrer que je vais l'agresser ! Il me prend pour un voyou ! (...) Yann, si tu veux continuer à parler de nous, viens prendre un petit café avec moi et t'inquiète pas, tout se passera bien. Il est un petit peu apeuré par ma personne, je ne comprends pas pourquoi..."

Ironie de l'histoire (ou pas ?), quelques minutes plus tard, c'est le talentueux Vincent Dedienne dans Quotidien qui se moquait à son tour de Cyril Hanouna et de TPMP lors de sa revue de presse... Une séquence cash à retrouver dès à présent ci-dessous :