TPMP : Cyril Hanouna se défend de toute homophobie, Le Refuge porte plainte !

Au coeur d'une polémique depuis la diffusion de son canular téléphonique jugé homophobe dans TPMP ! Radio Baba ce 18 mai 2017 sur C8, Cyril Hanouna vient de sortir de son silence afin de répondre à ses très nombreux détracteurs littéralement choqués par son comportement à l'antenne.

Contacté par nos confrères de L'Express, Cyril Hanouna a réagi à la polémique qui ne cesse d'enfler depuis hier soir : "Il n'y aura jamais aucune séquence homophobe dans mes émissions ! Bien au contraire. Je suis le plus fervent défenseur de l'association Le Refuge, dont j'ai défendu la cause depuis le début de la semaine, et encore dans l'émission, pour la semaine contre l'homophobie à l'école."

Pourtant, pour les besoins de son prime time diffusé en direct ce jeudi, l'animateur de 42 ans s'est fait passer pour un homosexuel (en prenant volontairement, à de multiples reprises, une voix caricaturale) désireux de faire des rencontres dans le but de piéger, via des canulars téléphoniques diffusés en direct, des gays séduits par une fausse annonce coquine publiée sur un site de rencontres. Naturellement, des propos intimes et parfois très crus ont été prononcés par les "victimes" qui, malgré elles et à leur dépens, ont provoqué les rires en plateau. Un comble au lendemain de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reçu des milliers de plaintes de la part de téléspectateurs outrés par cette séquence, Le Refuge a décidé de ne rien laisser passer non plus. Françoise Laborde, présidente de l'association dont la mission est d'aider les homosexuels rejetés par leur famille, a fait savoir qu'une plainte avait d'ores et déjà été déposée à l'encontre de Cyril Hanouna et de son émission.

"Retirez votre #RubanBleu ! C'est celui du Refuge contre les homophobes !", a frontalement lancé la soeur de Catherine Laborde sur Twitter à l'intention de Cyril Hanouna. Et d'indiquer, toujours sur le réseau social : "Le CSA et Carole Bienaime sont saisis du dossier... Une plainte va aussi être déposée par l'avocat du Refuge."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo.