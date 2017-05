Alex Goude et son mari Romain s'embrassent contre l'homophobie

En ce mercredi 17 mai 2017, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Alex Goude (41 ans) et son mari Romain Taillandier ont tenu à adresser un message au plus grand nombre par le biais de leurs réseaux sociaux.

En effet, alors que la Tchétchénie est aujourd'hui accusée de génocide envers les homosexuels et que de trop nombreux pays continuent de voir l'homosexualité comme un crime, les papas du petit Elliot ont tenu à publier une photo d'eux en train de s'embrasser amoureusement. "Aimer n'est pas un crime #kiss4lgbtqrights #homophobie #love #humanrights", a notamment indiqué Romain en légende d'un selfie qui a recueilli pas moins de 2500 likes.

Evidemment, les internautes ont rapidement soutenu cette jolie démarche. "Bravo les garçons !", "C'est beau l'amour", "Elle est sublime cette photo, un gros m**** aux jaloux et aux homophobes", "L'amour vaincra, il le faut ! Trop d'horreurs encore à cause de l'homophobie ! Inadmissible", "Oh, comment ne pas craquer face à votre amour ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Côté actualité, Alex Goude est toujours aux commandes du jeu Vous pouvez répéter la question ? sur France 4, un jeu télévisé adapté d'un format allemand dans lequel deux familles composées d'enfants de 7 à 11 ans et de leurs parents doivent répondre à des questions "que tout le monde se pose". Pour les aider à trouver la bonne réponse, deux duos d'humoristes (Arnaud Tsamère, Nicole Ferroni, Ben et Antonia) proposent leur réponse sous forme de sketch, mais un seul dit la vérité !